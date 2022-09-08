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В Орле водитель «МАЗа» очистил перекрёсток от металлолома

В Орле водитель «МАЗа» очистил перекрёсток от металлолома

Автор:
08 сентября 2022 12:02
Сообщество : Аварии
Метки: МАЗ   авто   авто аварии   видео   грузовик   дтп   лада   подрезал   
1465
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На перекрёстке в Орле водитель ВАЗовской "двенашки" хотел повернуть вторым рядом перед МАЗом, но пожалел о своём поступке.

Источник:

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Метки: МАЗ   авто   авто аварии   видео   грузовик   дтп   лада   подрезал   
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13  комментариев
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3k
Илья 2 часа назад
Свиная голова, это, как говорится и холодец и подарить не стыдно и водитель двенадцатой модели жигулей из этого ролика.

PS Ходят слухи, что он до сих по с двенашкой на бампере ездит.
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12k
Александр 3 минуты назад
Оттолкал ближе к кювету, потом съехал в дренажную канаву, закинул в кузов и поехал на "Приёмку". Ведро на металл, водителя - на удобрения)
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5k
Станислав 12 минут назад
Красава, еще с дороги аккуратом убрал его )))
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2k
Thyme Полчаса назад
Водитель грузовика, похоже, не понял, что произошло. Легковушку не видно из кабины.
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7k
mbr Полчаса назад
Водила МАЗа, конечно красаучик!
Подумал об удобстве других водителей на дороге.
Убрал говно с проезжей части.
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22k
Inter Час назад
а куда он его дальше то потащил?? типа убрал с дороги??
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136
Guilty Pleasure Inter Полчаса назад
ага! санитар!
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333
archi666 Час назад
В этом видео прекрасно все. Пересматривал на бис)
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2k
pinbalist Час назад
Ну тут комментировать - только портить.
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25k
migun31 Час назад
Автор и дальше поехал.....
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11k
кот базилий Час назад
Забодал
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1k
Tu9R 2 часа назад
Х*й ты у меня проскочишь подумал грузовик
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