В Орле водитель «МАЗа» очистил перекрёсток от металлолома

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На перекрёстке в Орле водитель ВАЗовской "двенашки" хотел повернуть вторым рядом перед МАЗом, но пожалел о своём поступке.
Источник:
АНТИФИШКИ
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PS Ходят слухи, что он до сих по с двенашкой на бампере ездит.
Подумал об удобстве других водителей на дороге.
Убрал говно с проезжей части.