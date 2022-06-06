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Авария дня. В Астраханской области в ДТП погиб начальник отдела полиции

Авария дня. В Астраханской области в ДТП погиб начальник отдела полиции

Автор:
06 июня 2022 11:31
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лада   смертельное дтп   
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На автодороге Астрахань — Марфино 83-летний пенсионер на «Волге» не уступил дорогу автомобилю «Опель Астра» под управлением 22-летней девушки. Избегая столкновения автомобилистка выехала на встречную полосу и столкнулась «Ладой Вестой».
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лада   смертельное дтп   
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29  комментариев
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385k
Алексей 4 часа назад
дед п.и.д.о.р. маразматический
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160
morzov Полчаса назад
На дороге не страшен КамАЗ, на дороге страшен Дурак!
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20k
BiZ Час назад
вот тока сядет баба. надо было деда еьашить. тогда и последствий меньше, и виноват только дед.
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8k
antonium 2 часа назад
Теперь дед всем будет рассказывать, что завалил мента
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1k
GROMOZEKA 2 часа назад
Старый слепошарый пи.д.ораз!
Не видит ни.х.уя, через встречку поворачивает на встречку.
А потом мне тут рассказывают, что возраст не препятствие для езды за рулем
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15k
Роберт Шекли 3 часа назад
Дед - маразматик, это понятно. Но тормозить надо всегда в своей (!!!) полосе.
Нечего перекладывать свои проблемы на других участников, пытаясь избежать столкновения с виновником
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6k
Roman 3 часа назад
Игнорируя разметку, через встречку вылезти на главную.
Так делает огромная куча народу. И это не зависит ни от возраста, ни от пола, ни от благосостояния.
Вот как МВД за дисциплиной на дороге следит, такой и результат.
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23k
Matrosskin 3 часа назад
Старый маразматик убил человека. Не, я конечно старость уважаю, но есть определённые закономерности в зависимости от возраста. Человек в 83, каким бы он не был сохранным - совсем не то что в 38. И реакция, и сила, и координация. После 70 должно быть обязательное переосвидетельствование раз в 3 года + сдача "автодрома" - достаточно минимума: парковка, разворот, проезд задним ходом, "горка". Тут на днях смотрел как дедок паркует свой Логан во дворе - на пустой площадке у него это заняло минут 10, т.к. он руль нормально выкрутить не мог. Как он на дороге ездит - лучше видимо и не знать.
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5k
Алекс Крайчек 4 часа назад
Вроде недавно разбирали аналогичную ситуевину.
Да. Дед нарушил. За игнорирование знака получит штраф. Ни о каком лишении прав речи не идет.
А виновата девушка (по ПДД). Именно она выехала на встречку. Будет отвечать по всей строгости за ДТП со смертельным исходом.
Вот такая вот фигня....
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2k
Григорий Водениктов 4 часа назад
3.14DOR старый лишить прав и закрыть как убийцу.
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8k
SSD 4 часа назад
>83-летний пенсионер на «Волге».
...мне кажется, после 70ти, уже надо запрещать садиться за руль, реакция и внимательность уже не те...
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94
eutace 4 часа назад
По правилам виновата девка... А то что "Веста" не спасла... - это всё, что нужно знать о российском автопроме
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94
eutace 4 часа назад
полковник на "Весте"???
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25k
Киры4 4 часа назад
Хана деду.
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1k
Angelpro 4 часа назад
Жесть, на волжанке еще и по встречной полосе выезжает.
По сраку лет убил, доставил кучу проблем, в том числе и здоровью невинных.
Может начальника полиции и карма настигла, но все равно жалко.
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13k
ss 4 часа назад
А всё идиот, выехавший на главную. Он, по факту, и есть убийца.
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