Если потребление, то только такое

Авария дня. В Перми лихач на высокой скорости столкнулся со скорой

Авария дня. Семья пожилых врачей погибла в Челябинской области

Авария дня. В Волжском водитель маршрутки устроил смертельное столкновение

Авария дня. В Марий Эл водитель выехал на встречку и столкнулся с фурой

Авария дня. В Вологде погиб водитель такси