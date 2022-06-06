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На автодороге Астрахань — Марфино 83-летний пенсионер на «Волге» не уступил дорогу автомобилю «Опель Астра» под управлением 22-летней девушки. Избегая столкновения автомобилистка выехала на встречную полосу и столкнулась «Ладой Вестой».
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За рулём «Весты» находился начальник отдела полиции № 1 УМВД России по Астрахани полковник полиции Евгений Гущин. Он скончался на месте от полученных травм.
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Водитель и три 18-летние пассажирки «Опеля» госпитализированы. Также травмы получил пассажир «Лады».
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Не видит ни.х.уя, через встречку поворачивает на встречку.
А потом мне тут рассказывают, что возраст не препятствие для езды за рулем
Научись читать, для начала.
Тогда может будешь отличать диагноз от возрастного порога
Ты писал в принципе про всех водителей дастера, а теперь как шкура переобуваешься.
Хотя почему «как», ты и есть шкура дырявая
Нечего перекладывать свои проблемы на других участников, пытаясь избежать столкновения с виновником
Так делает огромная куча народу. И это не зависит ни от возраста, ни от пола, ни от благосостояния.
Вот как МВД за дисциплиной на дороге следит, такой и результат.
Моментально.
Куда МарыБагдасарян всех возрастов подеваются, вмиг
А ты думаешь, что пистолет будет только у тех, кто ездит по правилам?
Или ты сторонник дикого запада?
Да. Дед нарушил. За игнорирование знака получит штраф. Ни о каком лишении прав речи не идет.
А виновата девушка (по ПДД). Именно она выехала на встречку. Будет отвечать по всей строгости за ДТП со смертельным исходом.
Вот такая вот фигня....
...мне кажется, после 70ти, уже надо запрещать садиться за руль, реакция и внимательность уже не те...
По сраку лет убил, доставил кучу проблем, в том числе и здоровью невинных.
Может начальника полиции и карма настигла, но все равно жалко.