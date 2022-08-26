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25 августа, в центре Рязани на Первомайском проспекте водитель кроссовера Hyundai подрезал Ford и устроил массовое ДТП. Всего участниками аварии стали пять автомобилей.
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