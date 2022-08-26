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Авария дня. Массовое ДТП с элементами акробатики в Рязани

Авария дня. Массовое ДТП с элементами акробатики в Рязани

Автор:
26 августа 2022 11:55
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   подрезал   
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25 августа, в центре Рязани на Первомайском проспекте водитель кроссовера Hyundai подрезал Ford и устроил массовое ДТП. Всего участниками аварии стали пять автомобилей.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   подрезал   
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6  комментариев
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44k
Максим Т. 2 часа назад
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9k
Сол Гудман 57 минут назад
Водятлу хундая в зеркало мордой натыкать, как котёнка нагадившего, мимо горшка
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4k
GROMOZEKA 58 минут назад
Прям дожидался его, стоял
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12k
Konstantin 2 часа назад
Интересно всегда, многие просто вообще ничего не говорят. Ни единого матерного слова.
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2k
pinbalist 2 часа назад
Смотреть с 50ой секунды.
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Олег

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