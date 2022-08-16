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На трассе в Абзелиловском районе Башкирии 23-летний парень на «Ладе Приоре» столкнулся со встречным кроссовером «КИА», которым управляла 36-летняя женщина.
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Водитель «Приоры» и его 23-летний пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия. Оба не были пристегнуты ремнями безопасности.
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Медицинская помощь понадобилась водителю «КИА».
У погибшего Антона было две машины, и обе — «Лады». У «Приоры» затонировано лобовое стекло.
Вместе с водителем в «Приоре» ехал друг Алексей. Недавно парни отметили свои дни рождения: Антон — 5 августа, а Алексей — 7-го.
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АНТИФИШКИ
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Епанутые утырки понтуются перед себе подобными жертвами образования. Мне например противно видеть тонированную опущенную ладу. Занизил - как ребенок в песочнице изображает стрельбу из палки, так и эти мутаки изображают спортивные авто. Тонировка - другое нарушение закона, как и занижение. Тупые попытки распушить хвост ставят под угрозу жизни других людей. А еще посмотрите кто угрожает жизням людей устраивая погони в попытке избежать наказания? там тонированных лад - не счесть. можно долго продолжать, а кратко - земля стекловатой.
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Соглашусь, себя вспоминаю в 2Х лет. Тоже мозгов ни разу не было, как не угробился - хз. Сейчас соблюдаю все правила, разве что кроме скоростного режима, но и лишний раз не рискую. 19 лет стажа, "В""С", сейчас работаю водителем пожарного автомобиля.
Впрочем, у водителей и там и там обязанности одинаковые, в огонь они не ходят. Конечно от умелых действий водителя не мало зависит, стараюсь соответствовать.