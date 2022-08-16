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Авария дня. Молодой водитель отправил на тот свет своего друга и погиб сам

Авария дня. Молодой водитель отправил на тот свет своего друга и погиб сам

Автор:
16 августа 2022 12:17
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лада   смертельное дтп   
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На трассе в Абзелиловском районе Башкирии 23-летний парень на «Ладе Приоре» столкнулся со встречным кроссовером «КИА», которым управляла 36-летняя женщина.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лада   смертельное дтп   
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39  комментариев
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10k
кот базилий 12 часов назад
Жалко водителя КИЯ.
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1k
Вадим Курбатов 37 минут назад
И не страшно же гонять на этом говне. Впрочем, водитель приоры это диагноз. Давно пора таких имбецилов, купивших, занизевших и затонировавших приору, изолировать от общества. Всеми этими действиями существо уже доказало, что оно слабоумно и жить среди людей (а тем более управлять ТС) не может и беда от него - дело времени. Девушке скорейшего выздоровления!
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18
Leno Mia 39 минут назад
Страшно смотреть такие видео, нам и война не нужна, вырождаемся чисто на дорогах
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4k
Александр 4 часа назад
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6k
Sanar 10 часов назад
Дибилы, девушку жалко
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6k
sumrаknn 11 часов назад
земля стекловатой.
Епанутые утырки понтуются перед себе подобными жертвами образования. Мне например противно видеть тонированную опущенную ладу. Занизил - как ребенок в песочнице изображает стрельбу из палки, так и эти мутаки изображают спортивные авто. Тонировка - другое нарушение закона, как и занижение. Тупые попытки распушить хвост ставят под угрозу жизни других людей. А еще посмотрите кто угрожает жизням людей устраивая погони в попытке избежать наказания? там тонированных лад - не счесть. можно долго продолжать, а кратко - земля стекловатой.
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6
HalloFreeSpace Евгений 3 часа назад
молодец ) достойная работа
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6
HalloFreeSpace Евгений 2 часа назад
ну и круто все равно )
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3k
Едондер пуп 11 часов назад
Были бы пристёгнуты - ещё и ремни резать пришлось бы.
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5k
Алексей 11 часов назад
Искренне жалко и молодых парней тоже, но, похоже, они нашли то, к чему стремились. Итог закономерен.
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7k
Trenzel2003 11 часов назад
перепутал самолет с автомобилем. И на фига так лететь!??
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2k
pinbalist 12 часов назад
Дарвин одобряет. КИАвода жалко только
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27k
Vazari 12 часов назад
Тонироанное лобовое стекло-это диагноз. Таких дегенератов нужно сразу лишать права вождения автомобиля!
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6k
Core 12 часов назад
Приорообразные хоть осагу купили? А то пострадавшая устанет деньги вытряхать из виновников
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33k
Нанук Паналык 12 часов назад
Женщине скорейшего выздоровления...
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