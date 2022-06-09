Водитель «Лансера» вылетел с дороги на бордюр и теперь винит во всём другого автомобилиста

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Во Владимире водитель автомобиля Mitsubishi Lancer перестраивался в правую полосу и едва не столкнулся с кроссовером Haval.
Данил Шишов пишет: "Момент ДТП с Лансером. Пидр*ла на ссаном китайском говне подумал что он на Х6, очевидцы говорят, ехал всех подрезал всю дорогу. Очко конечно сжалось, не остановился и уехал. Знай - ты конченное чмо, и "машина" у тебя убогая помойка.
Хавал должен был уступить дорогу , так как едет в полосе с сужением."
Хавал должен был уступить дорогу , так как едет в полосе с сужением."
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В местной группе свою версию произошедшего рассказал и водитель китайца: "Всем здравствуйте. Узнал о видео, хочу написать. Я хозяин этого хаваля, вернее моя жена. За рулём находился я. Сам ездию на Мазда сх5, тоже редкостное ведро по словам многочисленных экспертов. Стаж почти 15 лет, из авто были и русские семёрки и десятки, машины тут совершенно не причем. Скорее прокладка между рулём и сиденьем. Хозяин видео может написать свой номер в личку, с удовольствием поговорю. Теперь к эпизоду. Ехал с детьми и супругой не куда не гнал не подрезал, не до не после. Ехал за белым фургоном с самого начала горы, и перестроился не за долго после него, до всяких сужений. Я уже был во второй полосе и ехал какое-то время. лансер же начал свой моневор когда я почти поровнялся с ним, я уже был на полосе. пришлось экстренно уходить от него. Ох..ел от этого моневра... Пока выровнял машину, спросил все ли целы. Не видел что там с лансером, и не думал что так возможно... Готов встретится поговорить, про эпизод и слова в том числе..."
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Метки: motsubishi аварии авто авто аварии видео дтп подрезал
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При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения.
При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа.
В данном случае из 3 полос выходят 2 полосы, то есть хавал перестраивается из-за сужения в среднюю полосу (сужение ведь не в полосу автора), а автор из-за впереди поворачивающего решил перестроиться в среднюю полосу.
То есть выходит при обоюдном перестроении надо пропускать по помехе справа.
ну и в данном случае не крутить резко рулем, тупо не справился с управлением.
Ну а уж претензии к перестроению, это вообще отдельная сказка