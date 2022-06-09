Водитель «Лансера» вылетел с дороги на бордюр и теперь винит во всём другого автомобилиста

В местной группе свою версию произошедшего рассказал и водитель китайца: "Всем здравствуйте. Узнал о видео, хочу написать. Я хозяин этого хаваля, вернее моя жена. За рулём находился я. Сам ездию на Мазда сх5, тоже редкостное ведро по словам многочисленных экспертов. Стаж почти 15 лет, из авто были и русские семёрки и десятки, машины тут совершенно не причем. Скорее прокладка между рулём и сиденьем. Хозяин видео может написать свой номер в личку, с удовольствием поговорю. Теперь к эпизоду. Ехал с детьми и супругой не куда не гнал не подрезал, не до не после. Ехал за белым фургоном с самого начала горы, и перестроился не за долго после него, до всяких сужений. Я уже был во второй полосе и ехал какое-то время. лансер же начал свой моневор когда я почти поровнялся с ним, я уже был на полосе. пришлось экстренно уходить от него. Ох..ел от этого моневра... Пока выровнял машину, спросил все ли целы. Не видел что там с лансером, и не думал что так возможно... Готов встретится поговорить, про эпизод и слова в том числе..."

2022-06-09T13:22:02+03:00