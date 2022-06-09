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Водитель «Лансера» вылетел с дороги на бордюр и теперь винит во всём другого автомобилиста

Водитель «Лансера» вылетел с дороги на бордюр и теперь винит во всём другого автомобилиста

Автор:
09 июня 2022 13:22
Сообщество : Аварии
Метки: motsubishi   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   подрезал   
970
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Во Владимире водитель автомобиля Mitsubishi Lancer перестраивался в правую полосу и едва не столкнулся с кроссовером Haval.

Источник:

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Метки: motsubishi   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   подрезал   
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12  комментариев
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3k
Добрый Руссич! 3 часа назад
ПДД 8.4 - Перестроение
При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения.

При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа.
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7k
Progressor Полчаса назад
на лансере конечнный ублюдок, сука. Чуть людей не покалечил на своей рухляди, педераст
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385k
Алексей 56 минут назад
лансер.знай.ты П.И.Д.А.Р.А.С.
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6
Nat Orbu 2 часа назад
Дятел на Лансере зачетный...3 года "водительского стажа", нарушений ПДД масса....но ни в чем не виноват...он сам пришел...
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714
Виктор Глущенко 2 часа назад
Он гандон и он гандон , а я Виконт дэ Бражелон . Короче все виноваты вокруг а я на лансере один красавчик .
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46k
dima423 2 часа назад
ну и в чем тут можно винить то?)) даже если бы столкнулся был бы сам виноват... а так то и подавно))
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1k
Дмитрий 2 часа назад
Сказочный. Хорошо, что выпилился и никого не задел.
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1k
Angelpro 3 часа назад
Сужение это не низкий приоритет.
В данном случае из 3 полос выходят 2 полосы, то есть хавал перестраивается из-за сужения в среднюю полосу (сужение ведь не в полосу автора), а автор из-за впереди поворачивающего решил перестроиться в среднюю полосу.
То есть выходит при обоюдном перестроении надо пропускать по помехе справа.
ну и в данном случае не крутить резко рулем, тупо не справился с управлением.
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14k
Александр 3 часа назад
Сам себе злобный буратино, вовремя не замедлился, вот и улетел.
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1k
GROMOZEKA 3 часа назад
Судя по изъяснениям, чмо как раз водитель Лансера, с соответствующей манерой вождения и развитием.
Ну а уж претензии к перестроению, это вообще отдельная сказка
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29k
BuG 3 часа назад
Видео бы с регистратора "Хавала"
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