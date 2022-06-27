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На улице Чернышевского водитель Lada Granta решил развернуться через две сплошные линии, в этот момент по встречной полосе на огромной скорости летела Toyota Camry.
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«В результате ДТП пострадали два человека из отечественной легковушки. Спасатели госпитализировали мужчину 1983 года рождения, его состояние оценивается как тяжелое. Гражданин 1957 года рождения от госпитализации отказался», - сообщили в областной службе спасения.
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Наверно велосипедист, он должен был спешиться на переходе
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