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Авария дня. Серьёзное ДТП с четырьмя автомобилями в Саратове

Авария дня. Серьёзное ДТП с четырьмя автомобилями в Саратове

Автор:
27 июня 2022 11:56
Сообщество : Аварии
Метки: Toyota   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лада   
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На улице Чернышевского водитель Lada Granta решил развернуться через две сплошные линии, в этот момент по встречной полосе на огромной скорости летела Toyota Camry.
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Источник:

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Метки: Toyota   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лада   
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15  комментариев
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14k
Александр 4 часа назад
Был бы тут мотоцикл, виновника быстро бы выявили, а так, надо думать)))
Наверно велосипедист, он должен был спешиться на переходе
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3k
Motorola Полчаса назад
Ставлю на чёрное !
Ставок больше нет !
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19k
nobody® 49 минут назад
Круто, что камрист ни на красный не остановился бы, ни велосипедика не пожалел бы при случае.
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1k
Довер Иванович 2 часа назад
Дебил, сука, жалко что сами не дохнут, а успевают еще нагадить другим.
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24k
Ego sum qui sum 2 часа назад
но улице Чернышевского частенько летают,- прямая и длинная
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61k
КУЗНЕЦ 2 часа назад
Преступник ( Иначе не назвать) разогнал свой 2 тонный автомобиль в центре города до бешеной скорости..Да только за это его уже надо судить!..
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7k
Борис Карабанов 3 часа назад
Движение на такой скорости - скорости кратно превышающей допустимую и скорость потока, исключает возможность адекватной оценки безопасного расстояния для маневра другими участниками движения, а также приводит к более тяжёлым последствиям ДТП вне зависимости от виновности.
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5k
hhwost 4 часа назад
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31k
Fat Lynx 4 часа назад
Ну что, кто виноват? Тот, кто развернулся не глядя через две сплошные или тот, кто низко летел? Или оба? У меня две ставки: первая - виновны оба, вторая... традиционно ставлю на черное.
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