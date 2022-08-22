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Зеркала — лишняя опция: ДТП с перевёртышем в Самаре

Зеркала — лишняя опция: ДТП с перевёртышем в Самаре

Автор:
22 августа 2022 13:28
Сообщество : Аварии
Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   зеркала   подрезал   
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На улице Гагарина в Самаре водитель ВАЗовской "восьмерки" при перестроении в левую полосу столкнулся с попутным "Фордом"

Источник:

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Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   зеркала   подрезал   
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5  комментариев
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17k
Delhana 2 часа назад
Зеркала вообще неприделах. Чудило на девятине просто зазевался, а когда увидел, что догоняет уже вытормозившую машину - тупо ушел в бордюр. В его случае это почти оптимальный выход и фарт, что никого больше не задел.
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142
Юрий Алматы Delhana 2 часа назад
Сложно всё видеть с такой круговой тонировкой. Полагаю, что водитель не сильно старше пассажира.
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21k
BiZ 51 минуту назад
ява-ява! пососи, разява!
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4k
GROMOZEKA 2 часа назад
Быстрый, дерзкий, аки понос резкий
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Олег

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