Зеркала — лишняя опция: ДТП с перевёртышем в Самаре

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На улице Гагарина в Самаре водитель ВАЗовской "восьмерки" при перестроении в левую полосу столкнулся с попутным "Фордом"
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В результате ДТП был госпитализирован 18-летний пассажир ВАЗа.
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АНТИФИШКИ
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