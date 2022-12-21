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Обгон через "сплошную" и поворот не глядя в зеркала привели к ДТП

Обгон через "сплошную" и поворот не глядя в зеркала привели к ДТП

Автор:
21 декабря 2022 12:06
Сообщество : Аварии
Метки: Land Cruiser   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   сплошная   
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В Шкотовском районе, на трассе в сторону Владивостока один водитель начал поворачивать налево в посёлок, в этот момент через "сплошную" на обгон пошёл Land Cruiser.

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Метки: Land Cruiser   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   сплошная   
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9  комментариев
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3k
DVPET Час назад
Никакой обоюдки.
От водителя не требуется убеждаться в отсутствии помех перед поворотом с тех сторон, где движение других машин может быть только через нарушение правил.
Крузак урод.
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52k
Олег Час назад
таким обгоняльщикам нужно ноги ампутировать
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6k
Алексей Час назад
Какая обоюдка? Крузовод-олень. Меня практически один-в-один так же подбили однажды. Моя вина даже не рассматривалась.
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