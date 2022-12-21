Обгон через "сплошную" и поворот не глядя в зеркала привели к ДТП

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В Шкотовском районе, на трассе в сторону Владивостока один водитель начал поворачивать налево в посёлок, в этот момент через "сплошную" на обгон пошёл Land Cruiser.
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Метки: Land Cruiser аварии авто авто аварии видео дтп обгон сплошная
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От водителя не требуется убеждаться в отсутствии помех перед поворотом с тех сторон, где движение других машин может быть только через нарушение правил.
Крузак урод.