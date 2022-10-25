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Обгон в повороте под горочку едва не закончился серьёзным столкновением

Обгон в повороте под горочку едва не закончился серьёзным столкновением

Автор:
25 октября 2022 10:52
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   повезло   
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В городе Советская Гавань, Хабаровский край водитель старенького BMW X5 попытался обогнать в неположенном месте сразу несколько транспортных средств.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: BMW   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   повезло   
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13  комментариев
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1k
ChePaev 3 часа назад
За рулем старых Х5-ых, начала нулевых, сегодня ездят одни д.о.л.б.о.е.б.ы, которым стал наконец по карману БМВ Х5. И ничего что этому сараю уже 20 лет, что затраты на его бесконечный ремонт и обслуживание перекрывают все удовольствие от езды на нем - главное казаться крутым, как им это видится. Я как вижу в зеркале заднего вида эту помойку, пытающуюся выйти на обгон, у меня сразу срабатывает инстинкт-"за рулем д.о.л.б.о.е.б-подросток, пропусти от греха подальше".
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5k
Владимир Полминуты назад
переоценил своё корыто,у него ещё и АБС не работает.
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16k
Vital Idol 7 минут назад
Бть ногами и долго....
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16k
Alex ASK Полчаса назад
Побежал получать в табло
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40k
kalinser 54 минуты назад
Животное!
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9k
Игорь Час назад
ну по тому как он бодро побежал - не все увернулись
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10k
Андрей Ма-С Час назад
сцук, эти старые корыта практически все 100% времени находятся в сервисах и лишь на пару дней в полугодие их выпускают на дорогу, и практически всегда они за эти пару дней умудряются найти неприятности
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21k
BiZ 2 часа назад
черный стукнулся кажись.. в столб..
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2k
Дмитрий 2 часа назад
Жаль, когда такие остаются живыми и здоровыми.
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6k
DZEN 2 часа назад
Одного не пойму! Ну вот есть видео, есть куча свидетелей на месте происшествия, есть идиот с уровнем низкой социальной ответственности, есть полиция и суд- так какого хера не лишать таких дебилов прав пожизненно???????
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4k
Петр 2 часа назад
[мат] за рулем бумера.
Ссылка youtu.be
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9k
Б.Касторский 3 часа назад
Слепой поворот? Сплошная? Не беда, если ты водитель старого ведра!)
Баран конечно. И аргумент будет- я всегда тут так езжу и ничего.
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