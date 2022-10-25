Обгон в повороте под горочку едва не закончился серьёзным столкновением

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В городе Советская Гавань, Хабаровский край водитель старенького BMW X5 попытался обогнать в неположенном месте сразу несколько транспортных средств.
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АНТИФИШКИ
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Баран конечно. И аргумент будет- я всегда тут так езжу и ничего.