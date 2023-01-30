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Опасный обгон на трассе «Кола» в Мурманской области

Опасный обгон на трассе «Кола» в Мурманской области

Автор:
30 января 2023 12:34
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   везение   видео   дтп   обгон   
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На трассе «Кола» в Кольском районе водитель грузового Ford Transit пошёл на необдуманный обгон и устроил серьёзное ДТП. В результате пострадал один человек.
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Метки: аварии   авто   авто аварии   везение   видео   дтп   обгон   
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6  комментариев
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8k
Tamdima 3 часа назад
Вот урод !!! Еще и на чужую обочину полез, вполне возможно, могли бы разъехаться!
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4k
Александр Час назад
Ощущение, что он прям намеренно вылавливал встречников!
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6k
Дмитрий 3 часа назад
Поставьте пожалуйста этому водителю песню группы "Ленинград" "Гимн долболобов"!
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4k
Илья 3 часа назад
Просто фееричный идиот, лишить прав такого пожизненно. Он делал все, чтобы убить людей на встречке.
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51k
dima423 3 часа назад
ну рег просто наглушняк епанутый... мало того что обгон совершенно не уместен тут был, так че к себе то обратно не свалил... просто убийца потенциальный
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24k
Павел Плеханов 3 часа назад
Ну не тянешь ты обгон, куда лезть.
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