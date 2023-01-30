Опасный обгон на трассе «Кола» в Мурманской области

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На трассе «Кола» в Кольском районе водитель грузового Ford Transit пошёл на необдуманный обгон и устроил серьёзное ДТП. В результате пострадал один человек.
Момент ДТП
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Последствия
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