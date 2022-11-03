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Не уверен — не рискуй: занос во время обгона на заснеженной трассе

Не уверен — не рискуй: занос во время обгона на заснеженной трассе

Автор:
03 ноября 2022 13:35
Сообщество : Аварии
Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   обгон   
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В Удмуртии водитель вазовской классики отправился отдыхать в кювет после неудачной попытки обгона. Повезло, что никого не зацепил!

Источник:

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Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   обгон   
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6  комментариев
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31k
Max Z Shtirlic 2 часа назад
Чуваку на ниве повезло - вовремя притормозил!!
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2k
Владимир Минуту назад
Красиво ушел.
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925
IOON Час назад
образцово, показательное выступление
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3k
Илья 2 часа назад
Я так понял он при перестроении тапку жал, ну что же, в этот раз довольно легко отделался, будет наукой
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Олег

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