Не уверен — не рискуй: занос во время обгона на заснеженной трассе

478
1
1
В Удмуртии водитель вазовской классики отправился отдыхать в кювет после неудачной попытки обгона. Повезло, что никого не зацепил!
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Зеркала — лишняя опция: ДТП с перевёртышем в Самаре
- В Петрозаводске пьяный водитель «Жигулей» не вписался в поворот и устроил лобовое столкновение
- Авария дня. Водитель «Киа» устроил жёсткое ДТП, едва не угробив свою семью
- «Ребята утверждают, что они правы»: обгон через сплошную на регулируемом перекрёстке
- Авария дня. Обгон пенсионера за рулём «Тойота Прадо» привёл к страшному ДТП
Новости партнёров
реклама