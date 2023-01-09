Опасный обгон на зимней трассе

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Водитель автомобиля с регистратором улетел в сугроб, избегая столкновения с встречным кроссовером, водитель которого совершал необдуманный обгон.
Присутствует ненормативная лексика!
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Могу дать совет. По первому гололёду съездите вы ночью на какую нибудь парковку. Потормозите В ПОЛ до треска АБС, Покрутите рулем когда трещит АБС, чтобы потом для вас не было сюрпризом чё это педаль тормоза зажужала. Рулем покрутите чтобы понять при каких условиях ваша машина в занос срывается. Причем все машины разные и по разному себя ведут. Ничего не сломается от этого. Главное в столб или бордюр не въехали)))
Тут от самой машины еще многое зависит.