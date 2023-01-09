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Опасный обгон на зимней трассе

Опасный обгон на зимней трассе

Автор:
09 января 2023 14:03
Сообщество : Автомир
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   кювет   обгон   повезло   
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Водитель автомобиля с регистратором улетел в сугроб, избегая столкновения с встречным кроссовером, водитель которого совершал необдуманный обгон.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   кювет   обгон   повезло   
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9  комментариев
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51k
dima423 4 часа назад
не опытная водительница конечно... я бы спокойно разъехался) ...а потом бы догнал упыря и люлей навешал
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36
Николай Пауков Час назад
Я 22 года уже за рулем с правами и еще пару без прав. Куча друзей и подруг по первой своей зиме попадали в какие то нелепые аварии и хорошо что не особо серьезные.
Могу дать совет. По первому гололёду съездите вы ночью на какую нибудь парковку. Потормозите В ПОЛ до треска АБС, Покрутите рулем когда трещит АБС, чтобы потом для вас не было сюрпризом чё это педаль тормоза зажужала. Рулем покрутите чтобы понять при каких условиях ваша машина в занос срывается. Причем все машины разные и по разному себя ведут. Ничего не сломается от этого. Главное в столб или бордюр не въехали)))
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11k
Андрей Ма-С 2 часа назад
зато живые все.
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7k
sk1LLe 3 часа назад
В таких ситуациях наблюдателю за монитором кажется, что всё просто. На деле же, не всё так однозначно.. водитель правильно себя повел, даже 2-3 первых заноса смог нивелировать, но, в итоге, где-то цепанул. Потому что дорога не чищена, одно колесо на асфальте, другое на снегу
Тут от самой машины еще многое зависит.
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8k
Лещ 3 часа назад
Ну вот опять, простая же ситуация и разьехались, но прибавь ты газу и рулем активнее занос парируй!!! А они все тормоз жмут...
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Олег

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