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Два раза повезло: случай на трассе в Ивановской области

Два раза повезло: случай на трассе в Ивановской области

Автор:
30 января 2023 13:51
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   везение   видео   дтп   обгон   
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Водитель встречного кроссовера пошёл на обгон в неположенном месте и отправил автора в занос. Встречного обгоняльщика было видно издалека, но автор, похоже, не смотрел на дорогу.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   везение   видео   дтп   обгон   
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5  комментариев
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Stas 2 часа назад
"Встречного обгоняльщика было видно издалека, но автор, похоже, не смотрел на дорогу" - тот момент, когда лучше жевать, чем говорить. Автор полгал, скорее всего, что встречник обладает мозгом и вернется за грузовик, а не станет таранить в лоб. Если вы считаете, что съезд двумя колесами с колеи в снег - это хорошее решение на трассе, то....нет слов...
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Кружок Час назад
есть ещё версия ... рег - "гондон" (не утверждаю, но предполагаю)
сколько раз на трассе встречался с уродами, которые двигаясь по встречке и видя, что ты пошёл на обгон, сознательно поддают газа, чтобы максимально осложнить тебе завершение маневра.
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Олег

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