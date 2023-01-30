Два раза повезло: случай на трассе в Ивановской области

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Водитель встречного кроссовера пошёл на обгон в неположенном месте и отправил автора в занос. Встречного обгоняльщика было видно издалека, но автор, похоже, не смотрел на дорогу.
Два раза повезло: 1 ушёл от встречки. 2 удержал машину на дороге. Виновник даже не остановился. Ивановская обл. Родниковский район. Дата на видео неверная", - сообщает некий Иван.
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сколько раз на трассе встречался с уродами, которые двигаясь по встречке и видя, что ты пошёл на обгон, сознательно поддают газа, чтобы максимально осложнить тебе завершение маневра.
Но б.л.я.т.ь. сейчас полно д.о.л.б.о.е.б.о.в, которые свою ответственность пытаются переложить на других и Вы в том числе! Если не уверен, что закончишь маневр не создавая помех другим, КУДА ТЫ ЛЕЗЕШЬ?!
Логика идиотов! Меня видно, подстраивайтесь под меня! Ты олень пошел на обгон и встречка должна остановиться, чтобы ты тупень, завершил маневр!