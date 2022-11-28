На трассе под Саратовом автомобилистка испугалась встречного BMW и влетела в отбойник

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Девушка за рулём Kia Cerato, увидев обгоняющий BMW, резко дёрнула рулём и не смогла удержать свой автомобиль. Теперь она хочет найти виновника, а также сетует на то, что номер его автомобиля на видео не видно.
Автомобилистка Александра обращается за помощью:
"Вчера 25.11, двигаясь по трассе в направлении Волгоград-Саратов в 70 км от Камышина в сторону Саратова (уч 426) примерно в 12:20 по своей полосе, мне навстречу выехал автомобиль BMW 3 серии белого цвета. В результате чего меня вынесло на отбойник. Мой автомобиль киа церато значительно повреждён и не на ходу, а виновник скрылся. Патруль ДПС прибыл на место и составил протокол происшествия. В моем автомобиле работал видеорегистратор, но номеров виновника не видно."
"Вчера 25.11, двигаясь по трассе в направлении Волгоград-Саратов в 70 км от Камышина в сторону Саратова (уч 426) примерно в 12:20 по своей полосе, мне навстречу выехал автомобиль BMW 3 серии белого цвета. В результате чего меня вынесло на отбойник. Мой автомобиль киа церато значительно повреждён и не на ходу, а виновник скрылся. Патруль ДПС прибыл на место и составил протокол происшествия. В моем автомобиле работал видеорегистратор, но номеров виновника не видно."
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"Очень прошу всех, кто возможно, двигался по данному участку в указанный период , мне помочь! Если у вас имеется регистратор, возможно, виновник был на нем зафиксирован и можно узнать его гос номер!
Буду благодарна за любую помощь!"
Буду благодарна за любую помощь!"
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PS: на bmw конечно чертила, в такой туман обгонять, но в данном дтп он не виноват нисколько