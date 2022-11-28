На трассе под Саратовом автомобилистка испугалась встречного BMW и влетела в отбойник

Автомобилистка Александра обращается за помощью:



"Вчера 25.11, двигаясь по трассе в направлении Волгоград-Саратов в 70 км от Камышина в сторону Саратова (уч 426) примерно в 12:20 по своей полосе, мне навстречу выехал автомобиль BMW 3 серии белого цвета. В результате чего меня вынесло на отбойник. Мой автомобиль киа церато значительно повреждён и не на ходу, а виновник скрылся. Патруль ДПС прибыл на место и составил протокол происшествия. В моем автомобиле работал видеорегистратор, но номеров виновника не видно."