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На трассе под Саратовом автомобилистка испугалась встречного BMW и влетела в отбойник

На трассе под Саратовом автомобилистка испугалась встречного BMW и влетела в отбойник

Автор:
28 ноября 2022 13:33
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   
985
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Девушка за рулём Kia Cerato, увидев обгоняющий BMW, резко дёрнула рулём и не смогла удержать свой автомобиль. Теперь она хочет найти виновника, а также сетует на то, что номер его автомобиля на видео не видно.

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Метки: BMW   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   
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12  комментариев
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504
surgy 3 часа назад
БМВод - е..лан полный, в такой туман рисковать с обгоном
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vadimbar 43 минуты назад
Могу помочь советом: не надо гнать в таких погодных условиях !
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28k
Aqueronte 52 минуты назад
Могу помочь, есть хороший знакомый авто инструктор, научит ездит нормально на машине и не дрочить руль с тормозом.
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86
twincam Час назад
бумеристов сжигать
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22k
Inter 3 часа назад
еще и без противотуманок обгоняет..зато когда не надо,все врубают
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50k
dima423 3 часа назад
Ну на бмв конечно мудак... но не виновник дтп, так что искать его смысла нет особо, никакой ремонт его оплачивать не заставишь)
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8k
Лещ 3 часа назад
Водитель БМВ в ДТП не участвовал, зачем его искать?))) Автору лучше подучиться рулить правильно...
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46k
Андрей 3 часа назад
Кто виноват? Кто заплатит за всё денег?
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35
Андрей Медведев Андрей 19 минут назад
Автомобилистка Александра, очевидно же. Наказание за "напугал" в ПДД отсутствует, может её вообще любой авто на дороге пугает. А вот рулить стоило бы научиться, налицо типичное "не справилась с управлением".

PS: на bmw конечно чертила, в такой туман обгонять, но в данном дтп он не виноват нисколько
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159
Роман Андрей Медведев 6 минут назад
за "напугал" может и остутствует, но есть понятие "уступить дорогу(не создавать помех)". так как скорость и направление церато изменились, то за помеху бэху можно и наказать. но вот участие в ДТП доказать сложно, слишком большой человеческий фактор: опытный водитель и ехал бы помедленнее, и смог бы разъехаться без лишних виляний и ДТП.
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