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«БМВ» головного мозга: опасный обгон на трассе едва не закончился плачевно

«БМВ» головного мозга: опасный обгон на трассе едва не закончился плачевно

Автор:
31 октября 2022 12:44
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   аварии   авто   авто аварии   везение   видео   дтп   обгон   
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Опасный момент на трассе Нефтеюганск - Сургут. Водитель «БМВ» пошёл на необдуманный обгон вслед за пикапом и едва не устроил серьёзное ДТП.

Источник:

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Метки: BMW   аварии   авто   авто аварии   везение   видео   дтп   обгон   
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7  комментариев
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Юрий Алматы Полчаса назад
АБС не работает, похоже, что с ТО владелец не заморачивается и катается до тех пор, пока машина не "встанет".
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16k
Booka1a 18 минут назад
да они там все эпанутые, кроме рега. чувак разворачивается посреди трассы, рег спокойно его ждет, остальные ломятся как полоумные на обгон
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turyst Полчаса назад
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699
Максим Макашев Полчаса назад
жаль, что этот мудель из бмв на отбойник не нанизался
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7k
GROMOZEKA 39 минут назад
Насосал на ушатанную бэху, а на нормальную резину уже рот устал
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2k
Semen Час назад
Автор имя водителя даже знает;)....
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