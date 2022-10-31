«БМВ» головного мозга: опасный обгон на трассе едва не закончился плачевно

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Опасный момент на трассе Нефтеюганск - Сургут. Водитель «БМВ» пошёл на необдуманный обгон вслед за пикапом и едва не устроил серьёзное ДТП.
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ну и ночью фары встречки не видно же, поэтому высовывать морду самое правильное что можно сделать.
Сам убежденный бмв-ист. Но надо с головой дружить. Кстати, на тазах и вагах чудят не меньше.