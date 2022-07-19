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«Товарищ лейтенант, ну неужели нельзя меня простить?»: в Красноярске пьяный водитель пытался скрыться от инспекторов ДПС

«Товарищ лейтенант, ну неужели нельзя меня простить?»: в Красноярске пьяный водитель пытался скрыться от инспекторов ДПС

Автор:
19 июля 2022 13:08
Сообщество : Автомир
Метки: Mazda   ДПС   Погоня   авто   видео   гибдд   инспектор   пьяный за рулем   
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Субботним утром красноярские инспекторы заметили, как тонированная «Мазда» пересекла двойную сплошную линию разметки и выехала для обгона на встречную полосу. Водителя попытались остановить, но тот лишь ускорился и попытался скрыться.

Источник:

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Метки: Mazda   ДПС   Погоня   авто   видео   гибдд   инспектор   пьяный за рулем   
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9  комментариев
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8k
Б.Касторский Час назад
Чуть не сбил пешехода, вылетает на встречную полосу и... прости, лейтенант, а то меня отец заругает!
Потенциальный убийца, а мысли только как оправдаться, что алкаш. Сажать мразей и лишать пожизненно.
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58
Дмитрий 9 секунд назад
А ребята молодцы, догнали [мат].
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360
Просто чувак в интернете 15 минут назад
Пешика чуть не раскатал в пьяном виде. Таких нельзя прощать.
А если бы там дети дорогу переходили? Или вылетел с дороги в людей? Мразота, даже не понимает че он творит.
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2k
ProstoBoBka 17 минут назад
Б...ь меня поражают такие "овечки невинные"! На даче, когда с друзьями собираемся до начала празднования машины переставляем, кому на следующий день раньше выезжать, чтобы выпившими за руль не садиться(просто переставить авто). На видео бухой за рулем обгоняет по встречной, еще начал ныть! До употребления надо было думать...
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6k
Shtoppi 24 минуты назад
Дяенька плясьтити миня, я больсе тяк не буду... Меня терь папка выпорет...
Червь позорный!
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7k
Дети откопали осла 46 минут назад
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2k
pinbalist Час назад
Яйца мудаку этому отстрелите чтобы не размножался.
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46k
dima423 Час назад
думать что батя скажет и как обратно поедешь надо до того как пьяный за руль сел а не после того как поймали...
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5k
hhwost Час назад
батя поймёт. но не простит
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