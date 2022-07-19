«Товарищ лейтенант, ну неужели нельзя меня простить?»: в Красноярске пьяный водитель пытался скрыться от инспекторов ДПС

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Субботним утром красноярские инспекторы заметили, как тонированная «Мазда» пересекла двойную сплошную линию разметки и выехала для обгона на встречную полосу. Водителя попытались остановить, но тот лишь ускорился и попытался скрыться.
Во время погони нарушитель неоднократно нарушал правила и совершал опасные манёвры. Вскоре «Мазду» удалось остановить. За рулём находился 24-летний парень, который был пьян, он умолял полицейского его отпустить, и плакался, что «батя не поймёт».
И сразу на жалость давить!
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Нарушителю выписали 13 протоколов за различные нарушения ПДД.
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АНТИФИШКИ
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Потенциальный убийца, а мысли только как оправдаться, что алкаш. Сажать мразей и лишать пожизненно.
А если бы там дети дорогу переходили? Или вылетел с дороги в людей? Мразота, даже не понимает че он творит.
Червь позорный!