Пьяный смельчак в Москве угнал авто элитной части ГИБДД и попал на видео

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Угонщика задержали в ходе объявленного плана "Перехват" на 22-м километре Минского шоссе. А пользователи соцсетей теперь выясняют, должны ли наказать сотрудников ДПС, оставивших служебное авто открытым?
27 июня в центре Москвы россиянин угнал автомобиль ГИБДД Кремлевского кольца и сделал это, как сам после признался, потому что срочно нужно было уехать.
Момент угона попал на видео
Столичные полицейские вышли на дежурство у пересечения Моховой улицы и Воздвиженки. К ним по рации пришел запрос остановить одну из проезжающих машин. Когда сотрудники ГИБДД вышли из служебного авто для проверки документов, в его салон сел мужчина и быстро скрылся в неизвестном направлении. Чтобы остановить патрульную "Шкоду", пришлось объявлять план "Перехват".
Угонщика догнали на Минском шоссе. Выяснилось, что 36-летний уроженец Калуги Олег Радченко, к слову военнослужащий, пьян и рассказал, что ему срочно понадобилось попасть домой, в Калугу, потому он и угнал машину с мигалками. А вообще, сам инцидент прокомментировал одной фразой "черт дернул".
На видео можно заметить, сколько сил было брошено на поимку "смельчака". А машина была непростой и принадлежит 1-му батальону ГИБДД столицы.
Реакция соцсетей
Кстати, как считаете, уважаемые фишкяне, сотрудников ДПС накажут за оставленную открытой служебную машину?
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Мужик из бара едет домой, на перекрестке его тормозит полиция. Ну там документы, пили -не пили, то да се. И в этот момент тетка на этом перекресте въезжает в столб. Полицейские бросаются к ней, а мужик по тихому прыгает в машину и валит домой. Машину в гараж, сам переодевается в халат, бокальчик вискаря... и тут стук в дверь "откройте, полиция"
Ну мужик открывает, мол все в порядке, я дома, пью виски, до этого был абсолютно трезв.
На что ему полицаи говорят - нам насрать на тебя, машину полицейскую верни!!!!!