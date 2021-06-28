Пьяный смельчак в Москве угнал авто элитной части ГИБДД и попал на видео

Столичные полицейские вышли на дежурство у пересечения Моховой улицы и Воздвиженки. К ним по рации пришел запрос остановить одну из проезжающих машин. Когда сотрудники ГИБДД вышли из служебного авто для проверки документов, в его салон сел мужчина и быстро скрылся в неизвестном направлении. Чтобы остановить патрульную "Шкоду", пришлось объявлять план "Перехват".

2021-06-28T09:28:49+03:00