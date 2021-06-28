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Пьяный смельчак в Москве угнал авто элитной части ГИБДД и попал на видео

Пьяный смельчак в Москве угнал авто элитной части ГИБДД и попал на видео (4 фото + 2 видео)

Автор:
28 июня 2021 09:28
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   авто   видео   гибдд   дпс   угон машины   
676
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Угонщика задержали в ходе объявленного плана "Перехват" на 22-м километре Минского шоссе. А пользователи соцсетей теперь выясняют, должны ли наказать сотрудников ДПС, оставивших служебное авто открытым?

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Метки: Москва   авто   видео   гибдд   дпс   угон машины   
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7  комментариев
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9k
Andrey 16 минут назад
Читал в "Авторевю" лет десять назад про историю в штатах.
Мужик из бара едет домой, на перекрестке его тормозит полиция. Ну там документы, пили -не пили, то да се. И в этот момент тетка на этом перекресте въезжает в столб. Полицейские бросаются к ней, а мужик по тихому прыгает в машину и валит домой. Машину в гараж, сам переодевается в халат, бокальчик вискаря... и тут стук в дверь "откройте, полиция"
Ну мужик открывает, мол все в порядке, я дома, пью виски, до этого был абсолютно трезв.
На что ему полицаи говорят - нам насрать на тебя, машину полицейскую верни!!!!!
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17k
nobody® 3 минуты назад
Элитные полицейские на элитной шкоде
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58k
Опиум для народа 8 минут назад
У нас был аналогичный случай. Лет двадцать назад от здания ментовки угнали Волгу. Среди белого дня. Потом нашли кузов возле болота. Угонщиков так и не нашли,хотя с собаками искали. Долго ментов еще тем случаем подкалывали типа свою найти не можете,что о чужих говорить...)))
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10k
Типа граф 10 минут назад
Дурилка картонная .
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504
Сергей Ковалев 13 минут назад
Вот была бы хохма,если б он еще бы там еще и нас..рал,повторив подвиг Сифона и Бороды с Рублевской помойки
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 17 минут назад
за получил целый мешок обстоятельств
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30k
Azesh 22 минуты назад
пьяный смельчак? пьяный дурак.
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