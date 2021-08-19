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В Иркутской области удирая от полиции, водитель устроил ДТП и погиб

В Иркутской области удирая от полиции, водитель устроил ДТП и погиб (2 фото + 3 видео)

Автор:
19 августа 2021 13:44
Сообщество : Аварии
Метки: Погоня   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пьяный за рулем   смертельнее дтп   
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В полицию поступил сигнал, что по городу ездит Toyota Corolla, водитель которой совершает опасные манёвры и, предположительно, пьян. При появлении патрульного автомобиля водитель иномарки прибавил газу и попытался скрыться.

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Метки: Погоня   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пьяный за рулем   смертельнее дтп   
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10  комментариев
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791
Glassy Час назад
Пора бы уже начинать стрелять и таранить машины нарушителей. Смогли бы притереть в столб, остальные бы не пострадали. А так по городу гоняться до момента, пока он об кого-то остановится... такое себе.
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34k
Гёз Уленшпигель 12 минут назад
Плюс, однозначно! Мать-земля очистила своё бренное тело, от ещё одного биомусора.
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5k
Shade116 18 минут назад
Я бы похвалил нарушителя, если бы он самоликвидировался никого не задев, нет ведь сука еще люди пострадали, гадина. На одного ушлепка меньше
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1k
Алексей Заг Полчаса назад
В этой аварии, косвенно, виноваты менты. Вот какой смысл был за ним гнаться по всему городу и ничего не делать?! Ну догнали они его, дальше что? А дальше надо таранить, стрелять по колесам, перекрывать улицу. Я понимаю, что полицейские это боятся делать, но тогда какой смысл в это погоне, ждать у кого бензин раньше кончится?
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146k
anthrax 43 минуты назад
Это насколько нужно быть бухим,что б за тобой по городу уазик гонялся.
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anthrax 44 минуты назад
Ну это-нормально.Естественный отбор.Хорошо что этот ублюдок с собой ни кого не забрал в могилу.
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3k
Outcast 44 минуты назад
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5k
ДеониS 51 минуту назад
Вертикальная съемка, нее мы во че еще можем.
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