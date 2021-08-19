В Иркутской области удирая от полиции, водитель устроил ДТП и погиб

362
2
3
В полицию поступил сигнал, что по городу ездит Toyota Corolla, водитель которой совершает опасные манёвры и, предположительно, пьян. При появлении патрульного автомобиля водитель иномарки прибавил газу и попытался скрыться.
В ходе погони нарушитель совершил столкновение с автомобилем Nissan X-Trail, в котором находилась семейная пара. От полученных травм 32-летний водитель «Тойоты» скончался на месте.
Видео погони
Нарушитель был нетрезв, ранее неоднократно судим за имущественные преступления, никогда не имел прав, а в момент аварии не был пристёгнут ремнём безопасности.
Момент столкновения
Медицинская помощь потребовалась двум пассажирам «Тойоты», а также мужчине и женщине, которые ехали в «Ниссане».
Последствия ДТП
Источник:
Ссылки по теме:
- В Петербурге парень, уходя от преследования, врезался в фуру, но не растерялся и попытался убежать
- Авария дня. Жесткое ДТП с двумя легковушками
- В Екатеринбурге мужчина на каршеринговом авто сбил велосипедиста
- Авария дня. В Астрахани водитель уходил от погони и влетел в столб
- Пьяница-рецидивист: погоня за нетрезвым водителем на Audi в Туле
15
Понравилось15
Новости партнёров
Догнали, дальше аккуратно его бортануть.