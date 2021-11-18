Пьяный водитель BMW влетел в столб при попытке скрыться от румынской полиции

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В столице Румынии - Бухаресте, водитель BMW 7-серии отказался остановиться по требованию полиции и нажал на педаль газа. Вскоре нарушитель на большой скорости не справился с управлением и влетел в светофор на перекрестке.
BMW развернуло на 180 градусов и кинуло в столб на углу перекрестка. Очевидцы бросились на помощь гонщику - он почти не пострадал.
Проверка показала, что водитель нарушил допустимую концентрацию алкоголя в крови, а тест на наркотики оказался положительным.
Представительский автомобиль был сильно поврежден, все подушки безопасности сработали. Водителю повезло.
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