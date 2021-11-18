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Пьяный водитель BMW влетел в столб при попытке скрыться от румынской полиции

Пьяный водитель BMW влетел в столб при попытке скрыться от румынской полиции (3 фото + 1 видео)

Автор:
18 ноября 2021 12:15
Сообщество : Аварии
Метки: Погоня   Румыния   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пьяный за рулем   
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В столице Румынии - Бухаресте, водитель BMW 7-серии отказался остановиться по требованию полиции и нажал на педаль газа. Вскоре нарушитель на большой скорости не справился с управлением и влетел в светофор на перекрестке.

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Метки: Погоня   Румыния   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пьяный за рулем   
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11k
Taximaxi 2 часа назад
Одно слово-румын!
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nobody® 2 минуты назад
Бухого арестовывают в Бухаресте. Норм же
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821
Hallo FreeSpace 4 минуты назад
красиво
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7k
Tamdima Полчаса назад
Чего то бэха плохо отработала боковой удар! Столб молодец, выдержал!
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2k
Illuminat Час назад
Удар на 7 секунде, полиция подъезжает на 25-й. Какая-то ленивая погоня. Такое ощущение, что полицаи сами хотели, чтобы он от них удрал.
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505
BHU1004 2 часа назад
Охереть какие крепкие у них светофоры!
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965
Ян 2 часа назад
ладно что в столб
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