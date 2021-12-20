В Петербурге полицейские со стрельбой задержали нарушителя на белой «Киа»

790
3
1
В Выборгском районе Петербурга мужчина за рулем Kia Optima не пропустил пешеходов на "зебре", а после этого отказался предоставлять документы полицейским и попытался скрыться.
При попытке скрыться 32-летний нарушитель зацепил двоих стражей порядка.
«Один из пострадавших полицейских в соответствии с законом «О полиции» применил табельное оружие для задержания правонарушителя, выстрелив по колесам. В результате водитель Kia был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства», — рассказали в полиции.
«Один из пострадавших полицейских в соответствии с законом «О полиции» применил табельное оружие для задержания правонарушителя, выстрелив по колесам. В результате водитель Kia был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства», — рассказали в полиции.
Пострадавшие сотрудники после оказания медпомощи продолжили службу.
Источник:
Ссылки по теме:
- Под Тверью, пытаясь скрыться от полиции в очередной раз, в аварию попал пьяный водитель
- Минус четыре полицейских автомобиля! Погоня за 27-летней американкой, которая угнала пикап Dodge
- Погоня автомобилем каршеринга: инспектор повредил ногу догоняя нарушителя
- Погоня со стрельбой за наркокурьером в Санкт-Петербурге
- Погоня в Челябинской области: парень снял последние секунды своей жизни на видео
37
Понравилось37
Новости партнёров
Вздыхает на ходу
Ой,статья валяется,
Давай-ка подниму,