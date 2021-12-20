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В Петербурге полицейские со стрельбой задержали нарушителя на белой «Киа»

В Петербурге полицейские со стрельбой задержали нарушителя на белой «Киа» (3 фото + 1 видео)

Автор:
20 декабря 2021 11:35
Сообщество : Автомир
Метки: Погоня   авто   автомобили   видео   гибдд   нарушитель   преследование   
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В Выборгском районе Петербурга мужчина за рулем Kia Optima не пропустил пешеходов на "зебре", а после этого отказался предоставлять документы полицейским и попытался скрыться.

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Метки: Погоня   авто   автомобили   видео   гибдд   нарушитель   преследование   
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16  комментариев
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66k
Viktor 2 часа назад
Дебил, на ровном месте, если жизнь себе не испортил, то поднасрал здорово!
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38
Молчаливый Боб 4 минуты назад
Скорее всего чей-то сынок или родственник. Через неделю о нем уже ничего слышно не будет...
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360
Алексей Носов 13 минут назад
Питер? необходимо заглянуть в багажник.
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2k
ProstoBoBka Час назад
Сказочный... вместо того, чтобы получить штраф 1500-2500 за непропуск пешехода, дурак решил выбрать "джекпот".
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9
Виктор Патемкин ProstoBoBka 42 минуты назад
стекла запотели значит пил
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37k
Франц Лефорт Час назад
Идёт бычок,качается,
Вздыхает на ходу
Ой,статья валяется,
Давай-ка подниму,
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1k
GoInDown Час назад
Что сказать, если размотают по полной, ему п....да, дальше понты будет колотить на нарах. Съездил за хлебушком дбл блт
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8k
КОСТЯН Час назад
Он просто перед бабой понтовался - гля как я могу, эти все бараны документы по первому требованию передают, а я не пальцем деланный))
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352
Andrey Час назад
А ведь была возможность отделаться небольшим штрафом поначалу !
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2k
Андрей Ы. Час назад
Не по колёсам надо стрелять в таких случаях.
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4k
Виктор Штурмаревич Час назад
Что скажет по этому поводу князь Милославский?
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12k
Павел Час назад
Сказочный ДБ
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Vossen

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