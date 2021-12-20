В Петербурге полицейские со стрельбой задержали нарушителя на белой «Киа»

При попытке скрыться 32-летний нарушитель зацепил двоих стражей порядка.



«Один из пострадавших полицейских в соответствии с законом «О полиции» применил табельное оружие для задержания правонарушителя, выстрелив по колесам. В результате водитель Kia был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства», — рассказали в полиции.