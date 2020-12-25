Погоня со стрельбой за пьяной молодежью на ВАЗе в Костромской области

За рулем автомобиля находился 22-летний житель Антропова. Выяснилось, что у него не были оформлены документы на транспорт, а также не было водительских прав. Нарушитель отказался проходить освидетельствование на алкоголь. На данный момент его приговорили к 10 суткам ареста и назначили штраф более 9 тысяч рублей.



Вместе с водителем в слоне «Жигулей» ехали двое молодых людей 19 и 24 лет и 18-летняя девушка. Во время погони компания продолжала пить пиво.