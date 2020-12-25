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Погоня со стрельбой за пьяной молодежью на ВАЗе в Костромской области

Погоня со стрельбой за пьяной молодежью на ВАЗе в Костромской области (2 фото + 1 видео)

Автор:
25 декабря 2020 09:49
Сообщество : Автомир
Метки: авто   вазы   видео   гибдд   задержание   погони   преследование   пьяный за рулем   
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Под Костромой в Галичском районе водитель автомобиля ВАЗ-21043 отказался остановиться по требованию инспектора и пытался скрыться. В ходе преследования полицейским пришлось вызвать подмогу и открыть огонь по колесам автомобиля нарурушителя.

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Метки: авто   вазы   видео   гибдд   задержание   погони   преследование   пьяный за рулем   
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5k
Ivan Час назад
Погоня со стрельбой за пьяной молодежью на ВАЗе в Костромской областиПосмотреть
Погоня со стрельбой за пьяной молодежью на ВАЗе в Костромской области
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11k
Inlex Минуту назад
пороть надо их
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11k
Kazanzaki 14 минут назад
Я правильно понял, что ему по совокупности светит аж 10 суток ареста и более 9-ти тыс. штрафа?
Это жэээээсть!
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Moon24 Полчаса назад
Лучше при неповиновении стрелять сразу на поражение . Иначе с ними никак
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9k
Karelian Час назад
Когда уже разрешать выталкивать их с дороги??? И стрелять на поражение.
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14k
Alex ASK Час назад
Хочу, как в омериге!!!
Ссылка www.youtube.com
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16k
SolomonA 2 часа назад
10 суток? Охренеть, какая жестокость!
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Siddis SolomonA Полчаса назад
Они же дети!
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