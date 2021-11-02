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Повезло, что все хорошо закончилось: погоня за подростком на «девятке» в Марий Эл

Повезло, что все хорошо закончилось: погоня за подростком на «девятке» в Марий Эл (2 фото + 1 видео)

Автор:
02 ноября 2021 13:04
Сообщество : Аварии
Метки: ВАЗ   Погоня   аварии   авто   видео   гибдд   дтп   несовершеннолетний водитель   преследование   
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В Медведевском районе 15-летний подросток на «девятке» пытался скрыться от инспекторов ДПС. Во время погони он создавал опасные аварийные ситуации, но вскоре сам вылетел в кювет, чудом не зацепив другие транспортные средства.

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Метки: ВАЗ   Погоня   аварии   авто   видео   гибдд   дтп   несовершеннолетний водитель   преследование   
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4  комментария
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9k
ScorpionDS 2 часа назад
У нас в Харькове такая личинка убила человека, тут бы дать показательно пару лет хотя бы, тем более не впервые его останавливает полиция ...
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2k
Mowgley 14 минут назад
При неисполнении требований остановиться по таким у..банам надо открывать огонь на поражение, пока не пострадали нормальные люди.
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18k
Anna Час назад
вот теперь точно снята
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944
Ян 2 часа назад
Ладно хоть не убил никого
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