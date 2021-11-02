Повезло, что все хорошо закончилось: погоня за подростком на «девятке» в Марий Эл

658
2
1
В Медведевском районе 15-летний подросток на «девятке» пытался скрыться от инспекторов ДПС. Во время погони он создавал опасные аварийные ситуации, но вскоре сам вылетел в кювет, чудом не зацепив другие транспортные средства.
«Девятку», на которой ехал парень, сотрудники ГИБДД уже останавливали в сентябре с катавшимися на ней подростками. Машина снята с регистрационного учета несколько недель назад.
Источник:
Ссылки по теме:
- Под Тверью, пытаясь скрыться от полиции в очередной раз, в аварию попал пьяный водитель
- Покатались проказники! Погоня за подростками в Туле
- Погоня в Челябинской области: парень снял последние секунды своей жизни на видео
- Автомобиль разорвало на части: погоня за угонщиками в США закончилась страшной аварией
- Авария дня. Последняя попытка молодого парня скрыться от сотрудников ГИБДД
26
Понравилось26
Новости партнёров