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Компания нетрезвых молодых людей решила покататься, а когда сотрудник ГИБДД попросил водителя выйти из машины, тот не захотел подчиняться.
Эта история произошла еще 28 мая, но подробности и видео произошедшего в Сети появились только сейчас.
Около 3 часов ночи внимание сотрудников ДПС привлек пикап JAC T6 с группой молодых людей. При проверке документов инспектор заподозрил, что водитель пьян. Он попросил его выйти из автомобиля, но у нетрезвого мужчины такого желания не возникло. В ответ на требование он попросту завел двигатель, чтобы уехать. Полицейский попытался выдернуть ключ из замка зажигания и просунул руку в оконную щель. Увидев этот маневр, водитель нажал на кнопку стеклоподъема. Рука инспектора оказалась зажатой стеклом, а сам он оставался на подножке авто. Машина тронулась с места и успела проехать не менее полутора километров. Все это время сидящие в автомобиле приятели водителя пытались избивать полицейского, нападая на него с кулаками.
Около 3 часов ночи внимание сотрудников ДПС привлек пикап JAC T6 с группой молодых людей. При проверке документов инспектор заподозрил, что водитель пьян. Он попросил его выйти из автомобиля, но у нетрезвого мужчины такого желания не возникло. В ответ на требование он попросту завел двигатель, чтобы уехать. Полицейский попытался выдернуть ключ из замка зажигания и просунул руку в оконную щель. Увидев этот маневр, водитель нажал на кнопку стеклоподъема. Рука инспектора оказалась зажатой стеклом, а сам он оставался на подножке авто. Машина тронулась с места и успела проехать не менее полутора километров. Все это время сидящие в автомобиле приятели водителя пытались избивать полицейского, нападая на него с кулаками.
Авто нарушителя удалось остановить другому сотруднику ДПС на улице Калинина. Водитель отказался от освидетельствования и попал под административные статьи за нарушения правил дорожного движения, т.к. некоторое время авто ехало "по встречке" по улице с односторонним движением. Кроме этого, против него возбудили уголовное дело по факту насилия в отношении представителя власти. Безработному водителю может грозить тюремный срок до пяти лет.
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