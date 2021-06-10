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Пьяный житель Кызыла протащил на подножке авто инспектора ДПС, зажатого боковым стеклом

Пьяный житель Кызыла протащил на подножке авто инспектора ДПС, зажатого боковым стеклом (2 фото + 1 видео)

Автор:
10 июня 2021 15:07
Сообщество : Аварии
Метки: авто   видео   гибдд   инспекция   кызыл   пьяный за рулем   
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Компания нетрезвых молодых людей решила покататься, а когда сотрудник ГИБДД попросил водителя выйти из машины, тот не захотел подчиняться.

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Метки: авто   видео   гибдд   инспекция   кызыл   пьяный за рулем   
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9  комментариев
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666
Кактус 2 часа назад
История о том, как поднять срок на ровном месте! Даже если бы права отобрали, 5 лет ходил бы где хотел, а, может, и договорились бы! Хотя, если он так поступил, туда ему и дорога...
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3k
ImNIK 47 минут назад
Я удивляюсь как наши менты берегут свое железо. Даже жизнь напарника говно, но на служебном авто ни царапины. Несколько раз мог перегородить им дорогу или заблокировать. Клоунада какая-то, а не полиция.
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405
vadimbar 50 минут назад
Почему не стреляли ?! Надо было изрешетить как минимум колёса и разбить все стёкла !! Про разбитые об асфальт рожи алкашей я уже молчу !
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3k
Том Сойер 58 минут назад
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681
Glassy 59 минут назад
Ничо ща выяснится что диаспора и тут попросила за безработного водителя.
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42
Ярослав Мовчун Час назад
бюджетное развлечение)
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6k
Sterling Malory Archer 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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21k
Сибиряк 2 часа назад
вот зачем им в принципе ствол дают? а то и автомат.
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Как скучно я живу
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