Эта история произошла еще 28 мая, но подробности и видео произошедшего в Сети появились только сейчас.

Около 3 часов ночи внимание сотрудников ДПС привлек пикап JAC T6 с группой молодых людей. При проверке документов инспектор заподозрил, что водитель пьян. Он попросил его выйти из автомобиля, но у нетрезвого мужчины такого желания не возникло. В ответ на требование он попросту завел двигатель, чтобы уехать. Полицейский попытался выдернуть ключ из замка зажигания и просунул руку в оконную щель. Увидев этот маневр, водитель нажал на кнопку стеклоподъема. Рука инспектора оказалась зажатой стеклом, а сам он оставался на подножке авто. Машина тронулась с места и успела проехать не менее полутора километров. Все это время сидящие в автомобиле приятели водителя пытались избивать полицейского, нападая на него с кулаками.