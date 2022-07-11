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Эффектный акробатический трюк от начинающего мотоциклиста из Томска

Эффектный акробатический трюк от начинающего мотоциклиста из Томска

Автор:
11 июля 2022 12:04
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
1535
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Начинающий мотоциклист резко ускорился и врезался в припаркованный кроссовер.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
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18  комментариев
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11k
P.F. Час назад
Брависсимо!
Чисто исполнил!

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7k
Mowgley Z ⚔ 4 минуты назад
Молодец, чистая сальтуха

Дороговато, правда, но чисто
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20k
sanchesS80 Полчаса назад
Руку повредил, мотик разбил - до следующего сезона доживёт на этом свете.
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2k
tessio Полчаса назад
Хотел написать, что мол с моциками так бывает, а с машинами ... тоже куча видео как мамзельки (и не только) педали в состоянии стресса путают. Но, если бы человек это сделал в машине, то или не получил бы повреждений совсем (он сам) или максимум нос расшиб. А тут, взяв бы влево и врубившись в забор, то мог бы и инвалидом стать (что в принципе справедливо и даже хорошо, т.к. никому вреда бы не нанес).
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98
Валерий Петров tessio 11 минут назад
а как вы определили отсутствие повреждений?
на адреналине легко вскочить можно и с переломами.
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386k
Алексей 48 минут назад
я на месте хозяина авто ему еще большее ускорение придал
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18k
DeniZZka 50 минут назад
Тапками по асфальту тормозить, как он попытался, последнее дело) крайне неэффективное)
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494
Aleks DeniZZka 11 минут назад
Ногами последнее дело, уткнется носок в неровность, затянет под подножки и переломает голеностоп нахрен.
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15k
Вася 59 минут назад
Ссылка coub.com
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17k
alexis Час назад
ХОБА!!!
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1k
Оксид Бетона Час назад
Ловкий ниндзя!
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