Эффектный акробатический трюк от начинающего мотоциклиста из Томска

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Начинающий мотоциклист резко ускорился и врезался в припаркованный кроссовер.
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С места происшествия мотоциклист не сбегал, вину признал.
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АНТИФИШКИ
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп мотоциклист хруст
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