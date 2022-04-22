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Травматичное сальто мотоциклиста из Улан-Удэ

Травматичное сальто мотоциклиста из Улан-Удэ

Автор:
22 апреля 2022 12:57
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
947
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1
35-летний водитель мотоцикла выехал под запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
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13  комментариев
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61k
Опиум для народа 3 часа назад
Один оборот? Вообще незачет. И техника так себе.
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13k
motorocker 10 минут назад
Видно, как бедром приложился, больно наверное...
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6k
Progressor Час назад
Пришла весна. Распустились первые хрусты.
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5k
VL 2 часа назад
Эхххх.... Прощай сезон....
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18k
nobody® 2 часа назад
Какая неожиданность!
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23k
Matrosskin 2 часа назад
Закрыл сезон, пока это ещё не стало мейнстримом...
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69k
Viktor 2 часа назад
Красиво кувыркнулся!

Красиво кувыркнулся!Посмотреть
Красиво кувыркнулся!
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6k
Борис Карабанов 3 часа назад
Шайтан-велосипед.
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30k
Fat Lynx 3 часа назад
Дебил что ли? Ну как так-то?
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7k
Завтра всё изменится! 4 часа назад
спортсмен, наверное
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Олег

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