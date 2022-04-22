Травматичное сальто мотоциклиста из Улан-Удэ

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35-летний водитель мотоцикла выехал под запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем.
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АНТИФИШКИ
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп мотоциклист хруст
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