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22-летняя автомобилистка на автомобиле Daewoo Matiz при повороте налево не уступила дорогу двум встречным мотоциклистам. Пострадали четыре человека.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
Автомобилистка столкнулась с мотоциклом Honda, которым управлял мужчина 1993 года рождения, и Suzuki под управлением мужчины 1990 года рождения с пассажиром женщиной 1990 года рождения.
Женщина-водитель находится на амбулаторном лечении, а мотоциклисты госпитализированы.
За минуту до ДТП
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Или в Кемерово другие правила?
Выезжай на автостраду до Новокузнецка, и гоняй туда-обратно до посинения.
Мотоциклисты тоже хороши: выехали на перекресток не сбавив скорость и тоже на расслабоне, за что и поплатились.
Пока мозги на место не встанут хрусты будут хрустеть, а водятлы слепошарить.
При том всегда качают права и верят, что ПДД не для них.
По теме поста, конечно же Дэу будет виновен.
Но определенная часть двухколесных, да - путает трек с дорогой общего пользования.