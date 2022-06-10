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Авария дня. ДТП с двумя мотоциклами в Кемерове

Авария дня. ДТП с двумя мотоциклами в Кемерове

Автор:
10 июня 2022 11:15
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
834
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3
22-летняя автомобилистка на автомобиле Daewoo Matiz при повороте налево не уступила дорогу двум встречным мотоциклистам. Пострадали четыре человека.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
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25  комментариев
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2k
Yus 4 часа назад
Понятно, что виновата водитель Дэу. Но вечный вопрос, куда всегда летят эти хрусты? У них что, вечный понос? Боятся не успеть?
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161
Pingviniy 9 минут назад
А куда она поворачивала? Там пешеходам зеленый.
Или в Кемерово другие правила?
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9k
Maddy8 18 минут назад
пристёгиваться надо, так бы могла еще под машину попасть
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2k
Трям 2 часа назад
Я только не понял, это видительница вылетела из матиза через пассажирскую дверь или пассажирка?
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2k
GROMOZEKA 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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11k
Karelian 3 часа назад
Тех, кто любит быстро ездить, потом медленно несут.
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6k
Том Джоуд 3 часа назад
Потеплело опять у нас... "Души" на дорогах опять появились. Нахер так гонять по городу в потоке машин? Тетку под монастырь подвели.
Выезжай на автостраду до Новокузнецка, и гоняй туда-обратно до посинения.
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6k
ZORRO 4 часа назад
неоднозначно, конечно даму признают виноватой, но по сути виноваты хрусты, их не видно, и ездят с такой скоростью, что даже увидев, ни чего уже сделать не успеваешь.
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31k
Fat Lynx 4 часа назад
Это на пересечении проспекта Ленина и Пионерского бульвара... там широкая разделительная полоса и встречку видно за километр, но она сфокусировалась на машине (большой объект), а в целом на дорогу не смотрела, поэтому и не увидела мотоциклы.
Мотоциклисты тоже хороши: выехали на перекресток не сбавив скорость и тоже на расслабоне, за что и поплатились.
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−88
plintus9990 4 часа назад
Запрещать мотоциклы еще не будут? Сколько сотен человек еще должны убиться?
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14k
Александр 4 часа назад
ТП устроила ДТП.
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7k
Б.Касторский 5 часов назад
Я сам опасаюсь мотоциклистов, они же как блохи. Только что не было и вдруг вылетели или прискакали.
При том всегда качают права и верят, что ПДД не для них.
По теме поста, конечно же Дэу будет виновен.
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−47
Колобок 5 часов назад
А чё они как низко летели то?
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Олег

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