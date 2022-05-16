Сезон закрыт: мотоциклист и его пассажирка получили травмы в ДТП с легковушкой в Ижевске

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38-летний водитель автомобиля Ford совершал поворот налево и не пропустил встречный мотоцикл.
Мотоциклист 2004 года рождения и его пассажирка 2006 года рождения получили травмы и были госпитализированы.
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Водитель мотоцикла не имел прав, сам транспорт не был зарегистрирован.
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп мотоциклист не уступил хруст
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1. Определяем точное место ДТП. г. Ижевск, на ролике видно некий ТЦ "Мега планета". Гуглим, в городе их несколько, смотрим фото всех и определяем, что ДТП произошло на перекрёстке ул. Клубной и Оружейника Драгунова. Отлично, пол-дела сделано.
2. Переключаемся на спутник замеряем линейкой расстояние между опорами освещения по Клубной у перекрёстка. Получаем 28 метров, а скорее всего 30.
3. Возвращаемся к ролику, момент 1.43 - 1.42. Промежуток между опорами хруст пролетает где-то за секунду. Можно и точнее померить по раскадровке, но нам и такой точности хватит. Итого 30 метров за 1 сек. = 108 км.ч. Даже если расчёт завышен, то больше сотни там точно есть, это видно и по динамике движения и по эффектному отлёту тушек с места ДТП. Благо, что хоть какая-никакая защита у "пилота" с пилоткой заодно была, а то точно бы кишки раскидали по асфальту.
И "где-то за секунду" не очень точное время, чтобы от него отталкиваться.
Я посчитал, столбы он проехал за 1,4 секунды.
Скачал видео и загрузил в программу где до 1 тысячной показывает. 77 км/ч получилось
Век живи, век учись
Мотоциклист! Соблюдай нехитрые правила:
1. Не нарушай скоростной режим!
2. Подъезжая к перекрестку, сбрось еще чуток скорость и раскрой глаза!
3. Будь внимателен: дол-бо-еб на дол-бо-ебе!
4. Не будь сам дол-бо-еб-ом!
Ибудетсчастье!
Как он мог пропустить то, что не видел?
Хруст летел явно выше 100 км/ч в черте города (ПДД 10.2). Ну и плюс тот факт, что хруст сам влетел в форд, а это нарушение ПДД 10.1.
При том, что не они врезались, а в них.
ВО!!!! отличная отмаза от правил приоритета! водитель, при движении по главной тебе все должны уступать, но только если видят
пункт пдд в студию, про не видел = имею право ехать
но это не отменяет того факта, что в ДТП виноват водитель Форда.
Помимо мотоцикла он должен был ещё пропустить и автобус.
Или он его тоже не заметил?!