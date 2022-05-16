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Сезон закрыт: мотоциклист и его пассажирка получили травмы в ДТП с легковушкой в Ижевске

Сезон закрыт: мотоциклист и его пассажирка получили травмы в ДТП с легковушкой в Ижевске

Автор:
16 мая 2022 12:18
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   не уступил   хруст   
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38-летний водитель автомобиля Ford совершал поворот налево и не пропустил встречный мотоцикл.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   не уступил   хруст   
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46  комментариев
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6k
Борис Карабанов 7 часов назад
Хоть сто раз убедись в безопасности маневра, но в долю секунды вылетит такая вот, пуля на двух колёсах и ты от неё уже никак не увернёшься.
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18k
anpetrof 8 минут назад
Летать надо выше. Мотоциклист дебил полный, хоть одним меньше. Девушку жалко.
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1k
Довер Иванович 14 минут назад
Оба хороши, каждый получил чего хотел.
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−72
Insaid From 59 минут назад
надо мотохрустов заставлять законодательно зацеплять ремни безопасности за ноги чтоб для других не представляли опасности вылетая из мотоцикла .
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46k
Олег 2 часа назад
когда меня учили ездить на 2-х колесах первым правилом было " будь осторожен и внимателен, будто все вокруг хотят тебя убить". С тех пор прошло 37 лет. Я никогда не бился. Чего и другим желаю
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526
Просто прохожий 4 часа назад
"Водитель мотоцикла не имел прав, сам транспорт не был зарегистрирован."-значит вне закона, и жалко что не в лепешку. Еще и машину повредил нормальному человеку. Понятно что на таком "мото", да без прав, да с мочалкой(нормальная женщина на мотоцикл не сядет) он летел не 100, а все 200, понты перед бабами никто не отменял.
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14k
Александр 5 часов назад
Наконец-то сезон открыт, теперь проще выявлять нарушителей. Виноват всегда мотоциклист, даже при соблюдении им правил. Так как он должен предугадать манёвры остальных и всем уступить.
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12k
Eltiftel 7 часов назад
Хорошо, что люди не пострадали...
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502
HalloFreeSpace 7 часов назад
Давно пора приравнять эти байки к спортинвентарю и не пускать на дороги ...
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31k
Fat Lynx 7 часов назад
Классика жанра...
Мотоциклист! Соблюдай нехитрые правила:
1. Не нарушай скоростной режим!
2. Подъезжая к перекрестку, сбрось еще чуток скорость и раскрой глаза!
3. Будь внимателен: дол-бо-еб на дол-бо-ебе!
4. Не будь сам дол-бо-еб-ом!
Ибудетсчастье!
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25k
Юрьевич 7 часов назад
"38-летний водитель автомобиля Ford совершал поворот налево и не пропустил встречный мотоцикл."

Как он мог пропустить то, что не видел?
Хруст летел явно выше 100 км/ч в черте города (ПДД 10.2). Ну и плюс тот факт, что хруст сам влетел в форд, а это нарушение ПДД 10.1.
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1k
No pasaran 7 часов назад
Скорость мотоциклиста определить сложно.
но это не отменяет того факта, что в ДТП виноват водитель Форда.
Помимо мотоцикла он должен был ещё пропустить и автобус.
Или он его тоже не заметил?!
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Олег

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