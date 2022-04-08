Мототрюкач подбил своего собрата в Красноярске

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Мотоциклист проехался на заднем колесе, не успел затормозить и подбил своего собрата, который остановился на красный сигнал светофора.
Мотоциклист получил травму ноги, потребовалась помощь медиков.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп мотоциклист хруст
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