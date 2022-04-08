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Мототрюкач подбил своего собрата в Красноярске

Мототрюкач подбил своего собрата в Красноярске (2 фото + 1 видео)

Автор:
08 апреля 2022 13:02
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
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Мотоциклист проехался на заднем колесе, не успел затормозить и подбил своего собрата, который остановился на красный сигнал светофора.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
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7  комментариев
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13k
Александр 2 часа назад
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Хрюн Полминуты назад
Скоро потеплеет и захрустят повсеместно.
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1k
Владимир 11 минут назад
Плохое видео, хруст не слышен.
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5k
aleksei 15 минут назад
Похрустели вообщем
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6k
М С Час назад
Он не трюкач, он слепошарый дебил, который несется на красный.
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27k
lem02 2 часа назад
Глупо.
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20k
Serg2001 2 часа назад
Периодически попадаются такие идиоты. Стараюсь, чтобы они как можно быстрее исчезли из моей жизни. Но тут всё сложнее. Тут брат идиот.
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