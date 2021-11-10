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Неожиданный выезд со второстепенной в Севастополе

Неожиданный выезд со второстепенной в Севастополе (2 фото + 1 видео)

Автор:
10 ноября 2021 13:08
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
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Водитель кроссовера, выезжая со второстепенной, не пропустил двигавшийся по левой полосе "Пассат". Автор ролика сообщает, что в общей сложности повреждения получили шесть автомобилей.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
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7  комментариев
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4k
Stas Час назад
Поворачивающий чувак, конечно, редкостный дебил, но - вот поэтому вдоль таких пробочек, если есть возможность, я двигаюсь справа, а не еду так, чтобы уже не было шанса среагировать на всяких выползеров/бегунков и прочих. А так ехать, как пассат, это точно не иметь ни единого шанса среагировать. Да еще и справа полоса пустая.
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608
Григорий Водениктов Час назад
какая мерзкая скулятина, музыкой назвать не могу, извиняйте.
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16k
ЦСКА Час назад
Рег. тоже еще тот фафлёр....
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4k
Leonid 2 часа назад
Как же задрали эти добренькие долб...ы любезно пропускающие таких же долб...ов со второстепенной или прилегающей
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64
xexex Leonid Час назад
Хм! Крузёр пер напролом в своей обычной манере (3 не пропустили, перед 4 втиснулся) - пропускальщик тут точно может выступать только в качестве жертвы
Почему сделано предположение, что Крузёр пер напролом - он в этой манере ехал на встречку, будучи уверенным что его царскую задницу обязаны пропускать даже не смотря на законы физики (не увидеть с высоты 2 авто - нужно быть инвалидом зрения)

Белый авто может научится ехать по правой при свободной левой полосе (а вдруг бы выбежал ребёнок из-за авто, или тупая овца/овец), особенно при пробке на встречке - но это только опыт...
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