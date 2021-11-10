Неожиданный выезд со второстепенной в Севастополе

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Водитель кроссовера, выезжая со второстепенной, не пропустил двигавшийся по левой полосе "Пассат". Автор ролика сообщает, что в общей сложности повреждения получили шесть автомобилей.
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп мотоциклист хруст
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Почему сделано предположение, что Крузёр пер напролом - он в этой манере ехал на встречку, будучи уверенным что его царскую задницу обязаны пропускать даже не смотря на законы физики (не увидеть с высоты 2 авто - нужно быть инвалидом зрения)
Белый авто может научится ехать по правой при свободной левой полосе (а вдруг бы выбежал ребёнок из-за авто, или тупая овца/овец), особенно при пробке на встречке - но это только опыт...
13.2 Запрещается выезжать на перекресток, пересечение проезжих частей или участка перекрестка, обозначенного разметкой 1.26 , если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, за исключением поворота направо или налево в случаях, установленных настоящими Правилами.
Если выезд с прилегающей, то-12.4
Остановка запрещена в местах, где транспортное средство закроет от других водителей сигналы светофора, дорожные знаки, или сделает невозможным движение (въезд или выезд) других транспортных средств (в том числе на велосипедных или велопешеходных дорожках, а также ближе 5 м от пересечения велосипедной или велопешеходной дорожки с проезжей частью), или создаст помехи для движения пешеходов (в том числе в местах сопряжения проезжей части и тротуара в одном уровне, предназначенных для движения маломобильных граждан);