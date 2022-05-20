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В Нижнем Тагиле водитель легковушки подрезал мотоциклиста

В Нижнем Тагиле водитель легковушки подрезал мотоциклиста

Автор:
20 мая 2022 12:21
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   подрезал   хруст   
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Водитель Chevrolet Lacetti, выехав на главную дорогу, решил развернуться через две сплошные возле центральной проходной «Уралвагонзавода», но не заметил мотоциклиста.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   подрезал   хруст   
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3  комментария
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Александр Час назад
Водятел придурок.
Вангую что сейчас начнут писать про сверхзвуковой мотоцикл, которого там не должно быть и вообще.
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Олег

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