В Нижнем Тагиле водитель легковушки подрезал мотоциклиста

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Водитель Chevrolet Lacetti, выехав на главную дорогу, решил развернуться через две сплошные возле центральной проходной «Уралвагонзавода», но не заметил мотоциклиста.
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Мужчина получил травмы и был госпитализирован.
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АНТИФИШКИ
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп мотоциклист подрезал хруст
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Вангую что сейчас начнут писать про сверхзвуковой мотоцикл, которого там не должно быть и вообще.