Веломститель из Татарстана: мужчина специально поцарапал авто водителю, закрывшему проезд

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В Нижнекамске велосипедисту не понравилось, как водитель припарковал свой автомобиль, перекрыв проезд по велодорожке.
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АНТИФИШКИ
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Велосипедиста в первую очередь поддерживаю потому, что дураков надо учить. Если дурак сходу не понимает, что хрен найдешь потом пешехода/велосипедиста, поцарапавшего тачку - пусть выучит это на практике. Практика - лучший учитель. Одна купленная новая фара - и вот уже дурак стал человеком и старается парковаться так, что б освободить место пешеходам.
А можно всех кто на велосипедах по тротуару тоже по морде?
Тебе не повредит
с точки зрения водилы машина его припаркованная перед пешеходным переходом - никому не мешает, мешает она только пешикам и водилам которые могут из за нее незаметить пешиков потом (не про этот случай - но крайне частое нарушение).
Кроме указанных пунктов, велосипедист не должен создавать помех пешеходам.
На счет возможного движения, видео быстро обрывается.
Еще раз по тротуару можно. Да последний приоритет - но можно. И здесь конкретно - можно, так как соблюдены все условия. Идти и катить ты обязан мотоцикл, по пешеходным зонам если передвигаешь его по ним (считаешься пешеходом в данный момент), но никак не велосипед.
Про выезд на пешеходный переход - плюс. Тут нарушение велосипедиста.
правила писались из расчета того чтобы какой нибудь дебил на велосипеде в толпе людей не додумался кататься с криком мне все можно на лисапеде (та часть про создание препятствий для пешеходов)