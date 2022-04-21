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Веломститель из Татарстана: мужчина специально поцарапал авто водителю, закрывшему проезд

Веломститель из Татарстана: мужчина специально поцарапал авто водителю, закрывшему проезд (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 апреля 2022 12:33
Сообщество : Автомир
Метки: Велосипедист   авто   видео   конфликт   месть   пешеход   пешеходный переход   
3478
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В Нижнекамске велосипедисту не понравилось, как водитель припарковал свой автомобиль, перекрыв проезд по велодорожке.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Велосипедист   авто   видео   конфликт   месть   пешеход   пешеходный переход   
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57  комментариев
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13k
Александр 5 часов назад
Правильно сделал.
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0
D 11 минут назад
А где видео, как этот велосипедист проезжает проезжую часть нерегулируемого перехода, не слезая с велика, и ему за это ломают лисипед?
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31k
a.fey Час назад
Таким обычно не дают.
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357
Никита Час назад
Я чуть не оглох от этого дебильного трека!!! У меня колонки на всю громкость выкручены. Предупреждать надо!
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41
Сергей Добров Час назад
Как там это? передача то ли, "Найди меня" то ли "Ищи меня", в общем ХЗ, но все СТОа рекомендуют
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9
Павел 2 часа назад
Велопедик олень и трус
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22k
Inter 2 часа назад
а все почему? да потому что у нас нельзя позвонить и сообщить о правонарушении и чтобы быстро приехали представители власти и впаяли штраф. Но я не одобряю портить чужое имущество
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16k
Михаил Гривин 2 часа назад
Пишите правильно: не "водитель припарковал свой автомобиль", а "петух стал посреди дороги, возомнив себя царём".

Велосипедиста в первую очередь поддерживаю потому, что дураков надо учить. Если дурак сходу не понимает, что хрен найдешь потом пешехода/велосипедиста, поцарапавшего тачку - пусть выучит это на практике. Практика - лучший учитель. Одна купленная новая фара - и вот уже дурак стал человеком и старается парковаться так, что б освободить место пешеходам.
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54
Саня 2 часа назад
За такую парковку надо 5т каждые 5 мин выписывать, чтобы подумал- лучше бы велосипедом у@бали!
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52
МолодоеВино. 2 часа назад
Жалкий, завистливый человек, с кучей комплексов..
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27k
Aqueronte 2 часа назад
Правильно сделал, камривод ещё легко отделался
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2k
Sergius SPb 3 часа назад
Так что,теперь тем велосипедистам кто переезжает а не переходит ПП можно в рыло?
А можно всех кто на велосипедах по тротуару тоже по морде?
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21k
KOSTELLO 4 часа назад
Я таким клоунам дворники узлом завязываю
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27k
Григорий 4 часа назад
Припарковал отменно - перекрыл подъездную дорожку для колясок. Коляска слабая, человек там за себя постоять не может, а тут ВЕЛОСИПЕД наказал хамло.
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89
Жирный бот 4 часа назад
я тоже так делал, когда машину на тротуар ставили и перегораживали проход и я шел с коляской, протискивался таки между заборчиком и машиной, иногда царапины на авто оставались. Выбор был - идти по проезжей части дороги с ребенком в коляске или протиснуться..
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3k
Вовака 4 часа назад
Когда авто мешает, можно понять, но здесь ...
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37
Товарищ Петров Вовака 4 часа назад
а позицию парковки рассматривать надо с точки зрения пдд, а не водилы.
с точки зрения водилы машина его припаркованная перед пешеходным переходом - никому не мешает, мешает она только пешикам и водилам которые могут из за нее незаметить пешиков потом (не про этот случай - но крайне частое нарушение).
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316
Leon Rom Вовака 57 секунд назад
Не убивайся так,- "поплюсовал" Тебе сколько мог;)
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2k
Nyash 5 часов назад
Ну и чо. надо было фару разбить а не царапать.
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6k
Борис Карабанов 5 часов назад
Понятие о справедливости возмездия и самосуда у всех разные. Только здесь со стороны водителя административка с 500 рублями штрафа, а вот умышленный вред чужому имуществу может потянуть и на уголовку + возмещение.
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7k
Так что пей и ты, мужик, пей за всю херню 5 часов назад
Конечно же народный мститель! Но зачем он поехал по тротуару? Или борьба с нарушителями лично мстителя не касается?
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37
Товарищ Петров Так что пей и ты, мужик, пей за всю херню 3 часа назад
ты видишь пешеходов?
Еще раз по тротуару можно. Да последний приоритет - но можно. И здесь конкретно - можно, так как соблюдены все условия. Идти и катить ты обязан мотоцикл, по пешеходным зонам если передвигаешь его по ним (считаешься пешеходом в данный момент), но никак не велосипед.
Про выезд на пешеходный переход - плюс. Тут нарушение велосипедиста.
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37
Товарищ Петров soar 2 часа назад
у тебя в правилах если написано так, что я с ними могу поделать.
правила писались из расчета того чтобы какой нибудь дебил на велосипеде в толпе людей не додумался кататься с криком мне все можно на лисапеде (та часть про создание препятствий для пешеходов)
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