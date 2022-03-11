Водитель в возрасте сбил школьницу в Петрозаводске: девочка попала в реанимацию

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На перекрёстке улиц Мурманской и Зайцева 63-летний водитель «Ситроена» сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В настоящее время пострадавшая находится в реанимации. Сообщают, что состояние девочки оценивается как тяжёлое.
Источник:
АНТИФИШКИ
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никогда, б*ядь, они не научатся.
Однако - виноват водитель. Это жилой район, есть знак пешеходного перехода, есть знак ограничения скорости 40, ты подъезжаешь к перекрестку. Даже есть знаки "осторожно дети" на соседних улицах.
Самое смешное что обычно на фишках поносят пешехода, но тут как бы ребенок, наложить всю ответственность уже не получится.
Как было однажды , когда просто лопнула тормозная шланга...
ПДД РФ, 4. Обязанности пешеходов
4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.