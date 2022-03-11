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Водитель в возрасте сбил школьницу в Петрозаводске: девочка попала в реанимацию

Водитель в возрасте сбил школьницу в Петрозаводске: девочка попала в реанимацию (3 фото + 1 видео)

Автор:
11 марта 2022 11:57
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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На перекрёстке улиц Мурманской и Зайцева 63-летний водитель «Ситроена» сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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24  комментария
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15k
Booka1a 2 часа назад
сколько можно-то? одни бегут не глядя, другие летят как на пожар.
никогда, б*ядь, они не научатся.
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1k
Mibud Полчаса назад
СПРАВА, СОРРИ.....
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1k
Владимир Теленков Полчаса назад
Объективно - девочка не посмотрела на лево.

Однако - виноват водитель. Это жилой район, есть знак пешеходного перехода, есть знак ограничения скорости 40, ты подъезжаешь к перекрестку. Даже есть знаки "осторожно дети" на соседних улицах.

Самое смешное что обычно на фишках поносят пешехода, но тут как бы ребенок, наложить всю ответственность уже не получится.
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1k
Mibud Полчаса назад
А то что там сугроб слева в кадре как раз загораживает всем находящимся за рулем этот переход? И синий квадрат тоже. Это что? Или это другое? Если я не знаю, что здесь переход, (из другого города - проездом).
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4k
Сергей С 42 минуты назад
Судя по сугробам водитель ее не видел вообще
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851
олег 51 минуту назад
Увидел ,что она пошла не глядя,так решил газануть и проскочить .проскочил.
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1k
Леший Час назад
нисколько не посмотрела налево.....ну и водила слепошарый.....
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865
svarog19692007 Час назад
Мл...ть ! Я сам пешеход , но ххххх ! Воспитывайте ! Учите детей ,что лучше секунду переждать , и быть НЕ сбитым , чем правым , но трупом ! Родители , пожалуйста , учите своих деток ! Может и ВОДИТЕЛЬ быть ИДИОТОМ , но и машина может просто СЛОМАТЬСЯ перед переходом .

Как было однажды , когда просто лопнула тормозная шланга...
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−13
1k
qwer Час назад
Виноват конечно водитель, но почему нет дорожной разметки на пешеходном переходе? И почему люди, ответственные за эту самую разметку не несут ответственность? Понятно, что провтыкал дорожный знак, читаемую разметку провтыкать на порядок сложнее.
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14k
Вася 2 часа назад
одна блин не посмотрела налево и ломанулась, другой перед знаком даже не притормозил п.лятть..
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1k
Иван 2 часа назад
Автор ты путаешь водителя в возрасте и старого м*дака.
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7k
Владимир 2 часа назад
Водитель, конечно, м@дак, однозначно должен был снизить скорость. Но:
ПДД РФ, 4. Обязанности пешеходов
4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.
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44k
dima423 2 часа назад
ну вот как так...прям под машину бросилась... заепали эти самоубийцы если честно
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