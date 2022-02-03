FISHKINET
Сообщество Аварии 5278 постов • 492 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
В Магнитогорске автомобиль вылетел на тротуар и сбил трёх человек, включая ребёнка

В Магнитогорске автомобиль вылетел на тротуар и сбил трёх человек, включая ребёнка (3 фото + 2 видео)

Автор:
03 февраля 2022 12:01
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   ушел от столкновения   
647
3
2
На проспекте Ленина 47-летний водитель «Шкоды» проехал на запрещающий сигнал светофора и, пытаясь уйти от столкновения с поворачивающим автомобилем, вырулил на тротуар, где стояли пешеходы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   ушел от столкновения   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Роберт Шекли Час назад
А ведь все лишь надо было тормозить в своей полосе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
8k
Hunson Abadeer 5 минут назад
уйопок
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Кирилл 13 минут назад
вот ведь ублюдок
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Олег Полчаса назад
вместо ДТП решил убить троих... идиотина
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Владимир 53 минуты назад
Куда так летел шкодный олень?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
История трансгендерной женщины, считающей себя волком (4 фото) История трансгендерной женщины, считающей себя волком (4 фото) Не успела перейти дорогу: в Каменске-Уральском сбили пожилую женщину Не успела перейти дорогу: в Каменске-Уральском сбили пожилую женщину Пешеход бросился под машину: попытка автоподставы на Урале Пешеход бросился под машину: попытка автоподставы на Урале Молодой водитель сбил троих человек на пешеходном переходе в Тюмени Молодой водитель сбил троих человек на пешеходном переходе в Тюмени На пешеходном переходе в Тамбове сбили женщину На пешеходном переходе в Тамбове сбили женщину Сама пострадала и водителя наказала: в Нижнем Тагиле женщина пыталась перебежать на «красный» Сама пострадала и водителя наказала: в Нижнем Тагиле женщина пыталась перебежать на «красный»
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

327803



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
46
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Простой трюк, с помощью которого Леонид Гайдай заставил Наталью Селезневу раздеться перед камерами
2
82
Простой трюк, с помощью которого Леонид Гайдай заставил Наталью Селезневу раздеться...
Набирающие популярность в сообществах
Как открыть больничный, если вы заболели?
2
4
Как открыть больничный, если вы заболели?
Самодельная стойка для болгарки. Цена?
2
41
Самодельная стойка для болгарки. Цена?
История трансгендерной женщины, считающей себя волком (4 фото)
История трансгендерной женщины, считающей себя волком (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот оно что!
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#животные#полиция#автомобили#Разное#дтп#Ynews#фейл#новости
#фото#интересно#история#люди#Приколы#аварии#СССР#Россия#интересное#США
#прикол#ватермарк#кино#подборка#фильм#девушки#фотографии#неудача#квартира#авто аварии

На что жалуетесь?

Вернуться