В Магнитогорске автомобиль вылетел на тротуар и сбил трёх человек, включая ребёнка

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На проспекте Ленина 47-летний водитель «Шкоды» проехал на запрещающий сигнал светофора и, пытаясь уйти от столкновения с поворачивающим автомобилем, вырулил на тротуар, где стояли пешеходы.
34-летний мужчина-пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясения головного мозга и открытый перелом правой голени. Его 5-летний сын получил ушиб мягких тканей головы.
Также пострадала 17-летняя девушка-пешеход, она отделалась ушибом локтевого сустава.
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