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Водитель сбил 17-летнюю девушку на переходе в Свердловской области

Водитель сбил 17-летнюю девушку на переходе в Свердловской области (5 фото + 1 видео)

Автор:
16 февраля 2022 11:28
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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В Среднеуральске 38-летний водитель Renault Logan сбил несовершеннолетнюю девушку. Пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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17  комментариев
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43k
dima423 Час назад
ну как всегда, классика, по сторонам смотреть...не, не слышала)
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2k
boom Полчаса назад
а на видео, перед тем как начал тормозить, видно то ли 57, то ли 67кмч
но не 45
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2k
Мрачный Жнец 39 минут назад
Девица даже по сторонам не смотрела...
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3k
Vladimir Lysikov 41 минуту назад
Водитель трус: соврал инспекторам про скорость, на регистраторе видно, что 57-63 км/ч (что это меняет- я не понимаю, он всё равно сбил человека). Мог попытаться затормозить о сугроб, но выбрал "сохранение" машины...
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464
ПУПС Час назад
Посмотреть налево, посмотреть направо, убедиться что тебя пропускают, продолжить движение.......
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1k
Максим Максимов Час назад
а выбирать скорость движения, исходя из погодных условий и состояния дорожного покрытия, как гласят ПДД , водителя никто не учил?
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62k
Опиум для народа Час назад
Баба дура, конечно, не в Европах же живёт, но и водителю было бы неплохо перед пешеходным притормаживать.
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6k
Echo Час назад
[мат] [мат]
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Олег

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