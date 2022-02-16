Водитель сбил 17-летнюю девушку на переходе в Свердловской области

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В Среднеуральске 38-летний водитель Renault Logan сбил несовершеннолетнюю девушку. Пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Водитель Renault Logan был трезв. Он рассказал инспекторам, что двигался со скоростью около 45 км/ч.
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