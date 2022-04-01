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В Мошковском районе молодой человек бросился под фуру Mercedes, которой управлял 34-летний мужчина. Пешеход скончался на месте ДТП.
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Присутствует ненормативная лексика! Смотреть с 1:10
Источник:
АНТИФИШКИ
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Теперь у водилы гора проблем...
Надеюсь водиле ничего не будет.
Он то не просто ехал, а работал.