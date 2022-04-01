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Авария дня. Под Новосибирском парень бросился под фуру

Авария дня. Под Новосибирском парень бросился под фуру (2 фото + 1 видео)

Автор:
01 апреля 2022 12:41
Сообщество : Аварии
Метки: Самоубийца   аварии   авария дня   авто   видео   дтп   пешеход   смертельное дтп   
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В Мошковском районе молодой человек бросился под фуру Mercedes, которой управлял 34-летний мужчина. Пешеход скончался на месте ДТП.
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Источник:

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Метки: Самоубийца   аварии   авария дня   авто   видео   дтп   пешеход   смертельное дтп   
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16  комментариев
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7k
Bartello Час назад
Уважаемые самоубийцы, выбирая между поездом и автомобилем выбирайте поезд. Машинисту за вас ничего не будет, может даже отдохнуть отправят а вот водителя будут сильно ругать.
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38k
kalinser 41 минуту назад
Ублюдок.
Теперь у водилы гора проблем...
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44k
dima423 50 минут назад
ну вот что за тварь...земля ему стекловатой... не мог тихо спокойно повеситься где нить или вены в ванной вскрыть...нахера людям то жизнь портить?
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6k
klop 52 минуты назад
Ахринеть, надо регистратор всё таки купить.
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2k
Наблюдатель 56 минут назад
Ё....ный cyka ишак
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1k
emporio_ss 56 минут назад
Один [мат] ликвидировался, не будет на фишках в комментариях срать.
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20k
SolomonA Час назад
Под Новосибирском.. Под фуру.. А слабо под фурой броситься под Новосибирск?
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6k
pilgrimnl Час назад
вроде шевелился, тапки не слетели, может выжил?
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Александр Час назад
Идиот, мог бы выбрать другой способ убиться.
Надеюсь водиле ничего не будет.
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