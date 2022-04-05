Народный гнев: мужчина напал на камеру фиксации автонарушений в Воронеже

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Водитель Volkswagen Touareg заметил треногу на обочине дороги. По всей видимости, ему очень надоели штрафы, и разгневанный мужчина решил разобраться с треногой.
Присутствует ненормативная лексика!
Похоже, что владелец этого Volkswagen вообще живет весело...
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: авто автомобили вандализм видео камера видеофиксации нарушений камера фиксации конфликт неадекват
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В любом случае, очевидный биомусор
А то любите вы попибикать, когда едешь 40 под знаком 40, а не 59.
Я конечно сам не понимаю подобных камер. Все таки камера должна быть либо стационарной, либо передвижная (как на микроавтобусах устанавливают). Но все равно не повод уничтожать.
Я нарушаю, бывает. Но на камеры как обезьяна не бросаюсь, радуюсь если есть скидка в 50 процентов)
ДДРУГОЙ ДОРОГИ В МИКРОРАЙОН НЕ БЫЛО.
деньги взяскали приставы со счетов людей
Частник - владелец камеры ЛИКОВАЛ
Дело дошло доГенпрокуратуры
Камеру убрали, знак признали незаконным
Деньги людям никто не вернул
Поди скорость 40?
Но нашим лихим парням на знаки то пох.
Они ж полетать любят