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Народный гнев: мужчина напал на камеру фиксации автонарушений в Воронеже

Народный гнев: мужчина напал на камеру фиксации автонарушений в Воронеже (2 фото + 1 видео)

Автор:
05 апреля 2022 12:14
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомобили   вандализм   видео   камера видеофиксации нарушений   камера фиксации   конфликт   неадекват   
890
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Водитель Volkswagen Touareg заметил треногу на обочине дороги. По всей видимости, ему очень надоели штрафы, и разгневанный мужчина решил разобраться с треногой.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: авто   автомобили   вандализм   видео   камера видеофиксации нарушений   камера фиксации   конфликт   неадекват   
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24  комментария
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21k
KOSTELLO 2 часа назад
Похоже что он бухой.
В любом случае, очевидный биомусор
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7k
bum-bum Полчаса назад
камера нифига не дешевая, теперь присядет))
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4
Thomsen 48 минут назад
У этой угaндoшeнной быдлоты, полагаю, свои счёты с камерами видеофиксации.
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24k
Slawa49 58 минут назад
Мне почему то так фиолетово на эти камеры! угадай почему?
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−6
27k
Григорий Час назад
Таких камер быть не должно. Категорически. Ставьте полицейского, у него зарплата, ему все равно сколько и кого камера наснимает. А так мутные крендели себе лавэ мутят, прикрываясь титулом борца с хамами дороги.
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24k
Slawa49 Час назад
этому быдлогею наверное на ум и придти не может что не нарушай и тогда пох на камеры будет!! да и вдобавок этот [мат] еще и бухой за рулем был, да и порчей имущества заработал уголовку 100%!!!
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8k
Лещ 2 часа назад
Автор лошара))) Шёл работать на крысиную работу, думал тебя все благодарить будут?))
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6k
Максим 2 часа назад
Не нарушать? Нет! Надо разбить камеру. Л- логика.
Я конечно сам не понимаю подобных камер. Все таки камера должна быть либо стационарной, либо передвижная (как на микроавтобусах устанавливают). Но все равно не повод уничтожать.
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9k
Ivan 2 часа назад
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61k
Опиум для народа 2 часа назад
А не нарушать не пробовал? Вот поэтому так у нас всё через жопу.
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