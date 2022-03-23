Невнимательный дальнобойщик: в Екатеринбурге пенсионерку сбила фура

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68-летняя женщина шла по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В этот момент 51-летний водитель тягача DAF поворачивал направо и по каким-то причинам не заметил пешехода.
Увидев, что фура не останавливается, пенсионерка попыталась побежать, но грузовик сбил её. Спустя четыре часа женщина скончалась в больнице от полученных травм.
Видео с двух ракурсов
Стаж водителя составляет 22 года. В момент ДТП он был трезв.
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"При ОТСУТСТВИИ разметки ширина пешеходного перехода определяется расстоянием между знаками 5.19.1 и 5.19.2". Знак 5.19.1 устанавливают справа от дороги, знак 5.19.2 - слева.