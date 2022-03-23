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Невнимательный дальнобойщик: в Екатеринбурге пенсионерку сбила фура

Невнимательный дальнобойщик: в Екатеринбурге пенсионерку сбила фура (2 фото + 1 видео)

Автор:
23 марта 2022 13:40
Сообщество : Аварии
Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
367
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68-летняя женщина шла по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В этот момент 51-летний водитель тягача DAF поворачивал направо и по каким-то причинам не заметил пешехода.

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Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
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12  комментариев
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6k
Борис Карабанов 3 часа назад
Надо запретить людям старше 60-и вообще выходить на пешеходные переходы. Реакция не та, зрение слабое - от автомобилей уворачиваться для них уже затруднительно.
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17k
Vital Idol 10 минут назад
я так понял, бабка шла, как бы не совсем по переходу....

"При ОТСУТСТВИИ разметки ширина пешеходного перехода определяется расстоянием между знаками 5.19.1 и 5.19.2". Знак 5.19.1 устанавливают справа от дороги, знак 5.19.2 - слева.
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3k
Voland 3 часа назад
Бакбка еще и ускорилась перед фурой! Наверное, думала, что она терминатор, а фуру можно мгновенно остановить...
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−2
хитрый особист 3 часа назад
Солнце ослепило? Всех жалко!
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