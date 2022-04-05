«Резко выбежал на дорогу», — в Брянской области на пешеходном переходе сбили человека

269
1
2
В городе Клинцы на улице Октябрьской 38-летний водитель автомобиля Toyota Yaris не сбросил скорость перед пешеходным переходом и сбил 17-летнего молодого человека.
Пешеход подлетел над машиной и упал на асфальт. С различными травмами пострадавшего госпитализировали.
Источник:
Комментарий водителя автомобиля Toyota Yaris.
Источник:
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- В Магнитогорске автомобиль вылетел на тротуар и сбил трёх человек, включая ребёнка
- Сама пострадала и водителя наказала: в Нижнем Тагиле женщина пыталась перебежать на «красный»
- Не успела перейти дорогу: в Каменске-Уральском сбили пожилую женщину
- Водитель сбил 17-летнюю девушку на переходе в Свердловской области
- Выбежавшего на дорогу маленького мальчика сбил автомобиль в Ижевске
11
Понравилось11
Новости партнёров