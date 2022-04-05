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«Резко выбежал на дорогу», — в Брянской области на пешеходном переходе сбили человека

«Резко выбежал на дорогу», — в Брянской области на пешеходном переходе сбили человека (1 фото + 2 видео)

Автор:
05 апреля 2022 12:40
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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В городе Клинцы на улице Октябрьской 38-летний водитель автомобиля Toyota Yaris не сбросил скорость перед пешеходным переходом и сбил 17-летнего молодого человека.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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8  комментариев
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Viktor 52 минуты назад
Он чё, специально охотился на этого молодого человека? Ехал прямо бы, не зацепил бы!


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sumrаknn 14 минут назад
Наказать негодяя. Совершенно очевидно - наделал кучу ошибок и по своей вине покалечил человека, после чего валит всю вину на жертву и пытается избежать наказания. Каждое его слово - очевидная ложь. Максималку ему.
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