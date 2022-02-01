FISHKINET
Сообщество Аварии 5267 постов • 492 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Выбежавшего на дорогу маленького мальчика сбил автомобиль в Ижевске

Выбежавшего на дорогу маленького мальчика сбил автомобиль в Ижевске (2 фото + 1 видео)

Автор:
01 февраля 2022 11:48
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
235
2
1
На улице Кунгурцева семилетний мальчик неожиданно выбежал на дорогу в неположенном месте и был сбит автомобилем Subaru, под управлением 39-летней женщины.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Том Сойер 52 минуты назад
Две овцы - одна за рулём(куда ты едешь-то, видишь ребёнок бежит, тормозить надо - ребёнок-то в крыло ударился!!!), вторая на тротуаре(ты бы ещё через четырёхполосную дорогу встала и ждала, когда к тебе ребёнок через неё прибежит, не говоря уж о том, что ребёнка с малых лет надо учить - как надо переходить дорогу!!!)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−2
Алексей Н 4 минуты назад
Сперва [мат] тех кто проектировал это чудо. Затем отмудохать водятельницу - гоняет с завёрнутым [мат] по жилой зоне. Под конец мамке по жопе надавать - хули за ребёнком не смотрит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Самая необычная филиппинка из всех существующих (5 фото) Самая необычная филиппинка из всех существующих (5 фото) На пешеходном переходе в Тамбове сбили женщину На пешеходном переходе в Тамбове сбили женщину В Екатеринбурге водитель «Калины» сбил перебегавшую дорогу девочку В Екатеринбурге водитель «Калины» сбил перебегавшую дорогу девочку Ребёнок скатился с горки прямо под колёса движущегося грузовика в Мурманской области Ребёнок скатился с горки прямо под колёса движущегося грузовика в Мурманской области Молодой водитель сбил троих человек на пешеходном переходе в Тюмени Молодой водитель сбил троих человек на пешеходном переходе в Тюмени Пешеход бросился под машину: попытка автоподставы на Урале Пешеход бросился под машину: попытка автоподставы на Урале
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

327331



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
41
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Простой трюк, с помощью которого Леонид Гайдай заставил Наталью Селезневу раздеться перед камерами
1
71
Простой трюк, с помощью которого Леонид Гайдай заставил Наталью Селезневу раздеться...
Набирающие популярность в сообществах
Cruella
0
9
Cruella
Как настроить гитару в домашних условиях новичку
1
33
Как настроить гитару в домашних условиях новичку
Обманутая невеста: Волочкова прогнала объявленного в розыск жениха (4 фото)
Обманутая невеста: Волочкова прогнала объявленного в розыск жениха (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Какая красота!
0
1

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#прикол#ватермарк#аварии#Приколы#Россия#картинки#Москва#милота
#интересно#животные#кино#дтп#автомобили#автомир#интересное#новости#фильм#познавательно
#факты#история#люди#подборка#дети#Ynews#полиция#авто аварии#роль#актер

На что жалуетесь?

Вернуться