Выбежавшего на дорогу маленького мальчика сбил автомобиль в Ижевске

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На улице Кунгурцева семилетний мальчик неожиданно выбежал на дорогу в неположенном месте и был сбит автомобилем Subaru, под управлением 39-летней женщины.
Судя по видео, на другой стороне дороги мальчика ждала женщина.
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Вы думайте, прежде чем рассуждать. Ребенок выбежал из-за припаркованной машины, что уже исключает возможность увидеть. Перехода нигде нет. Овца зазывает ребенка, вместо того что бы самой за ним пройти?
Сдается мне, что Вы слишком щедро разбрасываетесь оценками.