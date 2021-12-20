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Молодой водитель сбил троих человек на пешеходном переходе в Тюмени

Молодой водитель сбил троих человек на пешеходном переходе в Тюмени (3 фото + 1 видео)

Автор:
20 декабря 2021 12:20
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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На улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени 19-летний парень на «Лифане» сбил трех пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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16  комментариев
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5k
Денис Колосов 2 часа назад
классика( другие водители просто так стоят, я самый умный, объеду их
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27k
lem02 19 минут назад
Классика жанра. Нерегулируемый переход и две полосы в каждую сторону.Одна машина остановилась, другая нет. Когда же подобные переходы запретят?! Сколько еще людей должно пострадать?! Водитель виноват? Бесспорно! Пострадавшим от этого легче? Вряд ли.
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1k
No pasaran Полчаса назад
Не думаю, что подать звуковой сигнал в данной ситуации является правильным решением.
Отвлекла внимание в противоположную сторону.
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22k
Inter 51 минуту назад
по своему опыту, я в первый год вообще все делал как в автошколе учили.. отсюда вывод-права куплены!!
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5k
SuperTroll 2 часа назад
Машина Lifan Smile это уже диагноз.. У этого ведра тормозов отродясь не было
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Василич 2 часа назад
Опыта очень мало, что еще можно сказать?
Для любителей разбирать видно скажу, принятие решения идет на доли секунды и потом сам не понял как это сделал
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2k
Алексей 2 часа назад
Столько прожили, а уме не нажили. Сложно лишний раз головой крутануть?

Ну и к летуну, как всегда куча вопросов. А ещё больше к той автошколе, в которой его учили. Может пора вводить некий срок, в течении которого автошкола несёт солидарную ответственность ?
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