Молодой водитель сбил троих человек на пешеходном переходе в Тюмени

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На улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени 19-летний парень на «Лифане» сбил трех пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Дорожный инцидент произошел еще 26 ноября, но видео момента ДТП появилось на днях
Пострадавшим мужчинам 49, 48 и 37 лет. Один из них получил тяжелые травмы плеча и ноги.
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Отвлекла внимание в противоположную сторону.
Для любителей разбирать видно скажу, принятие решения идет на доли секунды и потом сам не понял как это сделал
Ну и к летуну, как всегда куча вопросов. А ещё больше к той автошколе, в которой его учили. Может пора вводить некий срок, в течении которого автошкола несёт солидарную ответственность ?