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Не успела перейти дорогу: в Каменске-Уральском сбили пожилую женщину

Не успела перейти дорогу: в Каменске-Уральском сбили пожилую женщину (2 фото + 1 видео)

Автор:
12 января 2022 12:18
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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83-летняя женщина начала переходить дорогу на зелёный сигнал светофора, но не успела закончить переход. Водитель Toyota в этот момент двигался по правой полосе и сбил пенсионерку.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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7  комментариев
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Максим 2 часа назад
Два отдельных перехода. Неужели так нужно было торопиться? Подожди минуту-две и включится зеленый. Водитель не прав? Конечно. Только станет ли легче пострадавшей от осознания этого факта?
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5k
Борис Карабанов 41 минуту назад
О, ужас! Неужели дорожное полотно не очищено до зеркального блеска? Умоляю, не показывайте видео москвичам! Это может травмировать их ранимую психику.
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