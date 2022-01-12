Не успела перейти дорогу: в Каменске-Уральском сбили пожилую женщину

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83-летняя женщина начала переходить дорогу на зелёный сигнал светофора, но не успела закончить переход. Водитель Toyota в этот момент двигался по правой полосе и сбил пенсионерку.
Пенсионерку увезли в больницу.
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