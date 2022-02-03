Последний полет: непристегнутый водитель вылетел из машины на Кубани

Во время проезда по городу Темрюк в Краснодарском крае водитель автомобиля Honda не справился с управлением. Видеорегистраторы проезжавших мимо авто сняли страшное ДТП.
Авария, которая произошла на улице Калинина в Темрюк, для многих наверняка послужит очередным предупреждением о необходимости использовать ремень безопасности. Водитель "Хонды" пошел на обгон, но не справился с управлением. Машину занесло, она съехала с дороги, ударилась о бордюр и несколько раз перевернулась. От удара водитель вылетел из авто и упал на асфальт.
Осторожно! Видео не рекомендуется для просмотра беременным и людям с неустойчивой психикой!
Водитель и пассажирка «Хонды» с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. К сожалению, состояние управлявшего машиной мужчины было крайне тяжелым и он скончался. Пассажирка авто жива и находится под наблюдением врачей.
Источник:
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А вот с животинкой то всё в порядке?? Она мимо пробегала или тоже из авто выпала- выбежала??
тут лишь подтверждение.
Не гоняйте, пристёгивайтесь. Ваша жизнь не стоит того, чтоб приехать куда то на одну минуту быстрее...