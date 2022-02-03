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Последний полет: непристегнутый водитель вылетел из машины на Кубани

Последний полет: непристегнутый водитель вылетел из машины на Кубани (1 фото)

Автор:
03 февраля 2022 08:15
Сообщество : Аварии
Метки: Темрюк   авария   видео   вылетел из машины   дтп   обгон   ремень безопасности   
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Во время проезда по городу Темрюк в Краснодарском крае водитель автомобиля Honda не справился с управлением. Видеорегистраторы проезжавших мимо авто сняли страшное ДТП.

Авария, которая произошла на улице Калинина в Темрюк, для многих наверняка послужит очередным предупреждением о необходимости использовать ремень безопасности. Водитель "Хонды" пошел на обгон, но не справился с управлением. Машину занесло, она съехала с дороги, ударилась о бордюр и несколько раз перевернулась. От удара водитель вылетел из авто и упал на асфальт.


Осторожно! Видео не рекомендуется для просмотра беременным и людям с неустойчивой психикой!

Водитель и пассажирка «Хонды» с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. К сожалению, состояние управлявшего машиной мужчины было крайне тяжелым и он скончался. Пассажирка авто жива и находится под наблюдением врачей.

Источник:

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Метки: Темрюк   авария   видео   вылетел из машины   дтп   обгон   ремень безопасности   
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114  комментариев
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20k
Добрый Алабай 12 часов назад
Закономерный итог. Ездил, как мудак, но свою "минуту славы" получил. Там таких ездюков на дорогах до хрена и больше. Хорошо, что естественный отбор понемногу работает.
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1k
RealNo 44 секунды назад
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21k
Валерий 5 минут назад
смешно полетел. только ботинки в разные стороны...
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3k
lex445 10 минут назад
Катапульта сработала, парашют не раскрылся...
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8k
Barachek_Obachek 13 минут назад
Боты красиво отстрелил
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1k
Максим 17 минут назад
тапки слетели труп по любому
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9k
Алексей Полчаса назад
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577
Andrii Pohudin 42 минуты назад
Когда факапер вылетает из машины, я думал у него раскроется парашют, а нет, чуда не произошло =( Вывод, пристегивайся не нарушай не летай, без парашюта конечно.
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659
Полковник Чингачгук. 54 минуты назад
Поэтому те кто ставит заглушки в ремни - обычные дебилы.
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22k
Дмитрий Час назад
Рожденный ползать может летать... но не долго.
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85
Am t 2 часа назад
Катапультировался.
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11k
Russian Hackers did it 2 часа назад
С дебилами всё понятно, тоже небось кричал, что лучше вылететь, чем сгореть в машине якобы из-за заклинившего ремня... дебилы б**ь...
А вот с животинкой то всё в порядке?? Она мимо пробегала или тоже из авто выпала- выбежала??

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6k
Ноутбуки Накомоде 2 часа назад
У нас был случай. Мужик с женой на крузаке шли 200, оба не пристегнутые. На трассу выскочил самосвал не уступив. Оба вылетели через лобовуху, и в самосвал... Оба в лепешку.
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10k
Костя 2 часа назад
разулся значит скорее всего не жилец.
тут лишь подтверждение.
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8k
alex9845 2 часа назад
Прикольно обувь полетела)) Вот думаешь что уже 2022 год, человечество на пороге создания человекоподобных роботов, автомобилей с мозгами,способных ездить сами, и вот видишь какой то отдельный виток человеческой эволюции,вроде homosapiens, но есть большие сомнения, потому что если бы он был разумный то 100% пристёгивал бы ремень безопастности.Исключение могло бы быть если он какой Дункан Маклауд, но справедливая кончина доказала что это не так.Значит надо создавать новую классификацию человека и добавлять туда отдельный вид под названием "Человек тупой".
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101
PP 2 часа назад
живу в Краснодаре, тут вообще никто не пристегивается
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3k
Alexander Parshuto 2 часа назад
А где бордюр? Там же поребрик. ))
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8k
Garpia121 2 часа назад
Это у него обувь так феерично слетела? Жаль его, хоть и сам виноват.
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1k
Кровавый БИЛЛ 3 часа назад
так парашют же раскрылся-видно же!!!! и кресло сработало. высота маленькая
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6k
Василий 3 часа назад
Народная примета - если разулся, то оденет белые тапки.
Не гоняйте, пристёгивайтесь. Ваша жизнь не стоит того, чтоб приехать куда то на одну минуту быстрее...
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11k
gnyS i 3 часа назад
Низко пошел, к дождю.
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