"Мчал под 200!": момент наезда силовика на дорожных рабочих в Тюмени попал на видео

Между тем, как рассказывают очевидцы, оба погибших были в светоотражающих жилетах, а участок трассы, который они убирали, был маркирован специальными знаками. "С семьей ехали по этой объездной в половине 11 вечера. Рабочие были в светоотражающих жилетах... Оказалось, работает дорожная техника. Знаки треугольники были выставлены. Рядом с техникой были два рабочих. На них были жилеты. Освещение на этом месте было хорошее. Их трудно было не заметить", - рассказала женщина, ставшая свидетелем аварии.