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"Мчал под 200!": момент наезда силовика на дорожных рабочих в Тюмени попал на видео

"Мчал под 200!": момент наезда силовика на дорожных рабочих в Тюмени попал на видео (3 фото + 1 видео)

Автор:
25 ноября 2021 08:03
Сообщество : Аварии
Метки: Смерть на дороге   Тюмень   авария   видео   дорожные работы   дтп   наезд на людей   
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Резонанское ДТП, в котором главным героем выступил заместитель начальника Следственного Комитета Тюмени, никого не оставило равнодушным. Пьяный 34-летний майор юстиции, возвращаясь с друзьями из бара, буквально размазал по трассе двух дорожных рабочих. Оказалось, что предположение о чудовищной скорости, с которой он гнал по объездной дороге - факт, подтверждаемый видео с камеры наблюдения.

На кадрах ролика с видеокамеры можно заметить, насколько быстро двигалось авто силовика. Сам момент ДТП - на первых секундах видео, а дальше авто пытается затормозить. При этом скорость в ролике не увеличена.


От удара авто рабочих буквально разорвало и отбросило. Одно из тел отлетело на 100 метров от места столкновения.

Между тем, как рассказывают очевидцы, оба погибших были в светоотражающих жилетах, а участок трассы, который они убирали, был маркирован специальными знаками. "С семьей ехали по этой объездной в половине 11 вечера. Рабочие были в светоотражающих жилетах... Оказалось, работает дорожная техника. Знаки треугольники были выставлены. Рядом с техникой были два рабочих. На них были жилеты. Освещение на этом месте было хорошее. Их трудно было не заметить", - рассказала женщина, ставшая свидетелем аварии.


Сам пьяный водитель, в крови которого обнаружили 1,38 промилле алкоголя, во время аварии не пострадал. Сотрудник СК в ближайшее время будет уволен из следственных органов, после чего его привлекут к уголовной ответственности - в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, лицом, находящимся в состоянии опьянения).







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Метки: Смерть на дороге   Тюмень   авария   видео   дорожные работы   дтп   наезд на людей   
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5  комментариев
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19k
С.В. 24 минуты назад
почему это не квалифицируется как умышленное убийство?
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пушкин 4 минуты назад
ПУТЛЕРОВСКИЙ ХЕР-ФОН ПОЛИЦИАЙ !

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6k
B0n 12 минут назад
Комментатор ссука наркоман павлег.
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37k
Alex Полчаса назад
Мразь
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