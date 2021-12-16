FISHKINET
Сообщество Аварии 5105 постов • 486 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Сообщество Аварии 
В Петербурге пьяный водитель на скорости снес пешеходов и попытался сбежать

В Петербурге пьяный водитель на скорости снес пешеходов и попытался сбежать (3 фото + 3 видео)

Автор:
16 декабря 2021 11:00
Сообщество : Аварии
Метки: Ynews   Невский проспект   авария   видео   дтп   пьяный за рулем   санкт-петербург   
1228
3
3

Очередное смертельное ДТП с нетрезвым водителем, нарушившим все известные ПДД.

15 декабря около 22.30 водитель Volkswagen Polo на огромной скорости влетел в пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый свет. Сила удара была такова, что людей буквально разметало.


В результате чудовищного столкновения 23-летняя девушка погибла сразу, а 26-летний мужчина сейчас находится в коме в в одной из клиник города.


После ДТП ее виновник, по словам очевидцев, предпринял попытку сбежать с места аварии, однако его догнали и остановили. «Я просто видела, что он уже начинает убегать от полицейских, за ним бегут, его пытаются свернуть, задержать, он вырывается постоянно», - рассказывает одна из свидетельниц чудовищного инцидента.


По случайности, все произошло на глазах у инспекторов ДПС, которые как раз в тот момент выезжали на перекресток Невского проспекта и Большой конюшенный улицы. Нарушителя задержали. Чтобы посадить водителя в служебное авто, стражам порядка потребовалось применить силу и даже надеть на мужчину наручники. Судя по его состоянию, он мало что осознавал. Известно, что в 2021 году этот товарищ дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.


От медосвидетельствования 43-летний Сурен Туманов отказался, хотя инспекторы ГИБДД утверждают, что от него исходил сильный запах алкоголя. Сейчас нарушитель задержан на двое суток. По факту ДТП со смертельным исходом возбуждено уголовное дело

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Ynews   Невский проспект   авария   видео   дтп   пьяный за рулем   санкт-петербург   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
31
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
31  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
onebibis 49 минут назад
Опять преступник без национальности по имени Сурен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
961
User1982 43 секунды назад
Жалко пешеходов, им нужен был один метр чтобы уйти с его траектори. Поверни они голову налево и сделай єтот шаг вперед... Даже на зеленый на пешеходнике лучше смотреть по сторонам
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43
kuzi1974 52 секунды назад
Расстрелять при людно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
voipstersk8 10 минут назад
Случайно найти у него оружие, случайно он попытался бежать, случайно застрелить при попытке к вооруженному побегу. И мир станет чуточку чище.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Святослав 13 минут назад
"сурен" говорите...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Serg2001 16 минут назад
Вот из-за таких суриков я на зеленый перехожу как на красный. Береженого бог бережет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
101
Simpatico Holgazan 18 минут назад
Пьяного убийцу ни в коей мере не оправдываю, но почему пешеходы сами не берегут свои жизни? Довольно давно даже на регулируемых переходах,прежде чем начать переходить, убеждаюсь, что все остановились. Невнимательных, тупящих в навигатор или телефон и просто торопливых придурков хватает на дорогах. Нет, все равно идут в капюшонах, с наушниками, с телефоном перед носом. Я на зелёный перехожу, что может пойти не так?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
817
Hallo FreeSpace 41 минуту назад
да там уже пофиг , пьяный он был или нет ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Mowgley 45 минут назад
Теперь в нескольких семьях лютое горе, потому что какой-то Сурен срать хотел на ПДД.
Приговоры этим мразям должны быть такими, чтобы в семьях суренов было не меньшее горе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
594
Максим Максимов 48 минут назад
Осуждать этого "метиса" никак нельзя: во-первых СУРЕН, ну а во вторых, всё-таки ТУМАНОВ. Дружба народов как-никак и толерантность
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Евгений 48 минут назад
На дорогах, как на войне, надо быть всегда настороже и быть готовым что откуда то да прилетит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
A 50 минут назад
Надо было пристрелить черн@жопую сцуку при задержании!!! Пьяная гнида забрал одну жизнь, просто потому что возомнил себя особенным.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей 50 минут назад
16 декабря в 22.30? Предупреждение из будущего???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
ЕвгенийДончак 54 минуты назад
Ну мы же понимаем что ничего "безнациональному" не будет за это. Выпустят под подписку о невыезде и через некоторое время он будет сидеть на родной ветке, где российское правосудие его достать не сможет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 9 ответов
55
Vladislav Grigorenko Шурман 36 минут назад
А причём здесь фамилия? Определяют не по фамилии, а по эпальнику.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Травля. Истории тех, кто не сломался Травля. Истории тех, кто не сломался "Мужчины так не ездят": актер Игорь Скляр попал в ДТП в Санкт-Петербурге "Мужчины так не ездят": актер Игорь Скляр попал в ДТП в Санкт-Петербурге "Мчал под 200!": момент наезда силовика на дорожных рабочих в Тюмени попал на видео "Мчал под 200!": момент наезда силовика на дорожных рабочих в Тюмени попал на видео "У меня 13 класс вождения!": женщина на "Лексусе" объясняет, почему она не может быть виновницей ДТП "У меня 13 класс вождения!": женщина на "Лексусе" объясняет, почему она не может быть виновницей ДТП В Тюмени пьяный замначальника СК насмерть сбил двух дорожных рабочих В Тюмени пьяный замначальника СК насмерть сбил двух дорожных рабочих В Удмуртии пьяный помощник прокурора сбил дорожный знак и предложил взятку сотрудникам ГИБДД В Удмуртии пьяный помощник прокурора сбил дорожный знак и предложил взятку сотрудникам ГИБДД
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

58096



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Группа «Мираж»: грандиозный обман поклонников
6
154
Группа «Мираж»: грандиозный обман поклонников
Таксиста, устроившего в Петербурге смертельную поножовщину, задержали в Воронеже
2
197
Таксиста, устроившего в Петербурге смертельную поножовщину, задержали в Воронеже
Набирающие популярность в сообществах
Лучшие российские фильмы ужасов, за которые не стыдно
9
29
Лучшие российские фильмы ужасов, за которые не стыдно
Новый Morgan Plus 8 GTR — эксклюзивное специальное издание с V8
1
5
Новый Morgan Plus 8 GTR — эксклюзивное специальное издание с V8
5 вещей, которые стюардессы скрывают от пассажиров
5 вещей, которые стюардессы скрывают от пассажиров
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ну спасибо
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#интересное#приколы#картинки#юмора#дтп#Жизнь#в мире#автомобили
#фото#животные#люди#новости#кино#Ynews#автомир#Россия#кот#забавно
#ватермарк#интересно#факты#история#СССР#новый год#Разное#Москва#аварии#авто аварии

На что жалуетесь?

Вернуться