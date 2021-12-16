В Петербурге пьяный водитель на скорости снес пешеходов и попытался сбежать

Очередное смертельное ДТП с нетрезвым водителем, нарушившим все известные ПДД.
15 декабря около 22.30 водитель Volkswagen Polo на огромной скорости влетел в пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый свет. Сила удара была такова, что людей буквально разметало.
Момент ДТП попал на видео
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В результате чудовищного столкновения 23-летняя девушка погибла сразу, а 26-летний мужчина сейчас находится в коме в в одной из клиник города.
Осторожно! Видео содержит сцены смерти
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После ДТП ее виновник, по словам очевидцев, предпринял попытку сбежать с места аварии, однако его догнали и остановили. «Я просто видела, что он уже начинает убегать от полицейских, за ним бегут, его пытаются свернуть, задержать, он вырывается постоянно», - рассказывает одна из свидетельниц чудовищного инцидента.
По случайности, все произошло на глазах у инспекторов ДПС, которые как раз в тот момент выезжали на перекресток Невского проспекта и Большой конюшенный улицы. Нарушителя задержали. Чтобы посадить водителя в служебное авто, стражам порядка потребовалось применить силу и даже надеть на мужчину наручники. Судя по его состоянию, он мало что осознавал. Известно, что в 2021 году этот товарищ дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
От медосвидетельствования 43-летний Сурен Туманов отказался, хотя инспекторы ГИБДД утверждают, что от него исходил сильный запах алкоголя. Сейчас нарушитель задержан на двое суток. По факту ДТП со смертельным исходом возбуждено уголовное дело
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Приговоры этим мразям должны быть такими, чтобы в семьях суренов было не меньшее горе.