В Петербурге пьяный водитель на скорости снес пешеходов и попытался сбежать

По случайности, все произошло на глазах у инспекторов ДПС, которые как раз в тот момент выезжали на перекресток Невского проспекта и Большой конюшенный улицы. Нарушителя задержали. Чтобы посадить водителя в служебное авто, стражам порядка потребовалось применить силу и даже надеть на мужчину наручники. Судя по его состоянию, он мало что осознавал. Известно, что в 2021 году этот товарищ дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.





От медосвидетельствования 43-летний Сурен Туманов отказался, хотя инспекторы ГИБДД утверждают, что от него исходил сильный запах алкоголя. Сейчас нарушитель задержан на двое суток. По факту ДТП со смертельным исходом возбуждено уголовное дело