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Классика ДТП: «лётчик» с прицепом и невнимательный водитель

Классика ДТП: «лётчик» с прицепом и невнимательный водитель (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 декабря 2021 12:30
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   зеркала   невнимательность   обгон   
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В Костромской области водитель автомобиля с регистратором не посмотрел в зеркала, начав поворачивать. В этот момент по встречной полосе совершал обгон водитель «Весты» с прицепом.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   зеркала   невнимательность   обгон   
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21  комментарий
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Василий 2 часа назад
рег виноват будет.
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Алексей 18 минут назад
От поворота на 1-ой минуте записи до поворота на 1:15 идёт сплошная линия. То есть обгон запрещён. Таким образом - вся вина на обгоняющем.
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ProstoBoBka Полчаса назад
Все кто пишет вина рега, почитайте постановление ВС РФ. Вина в ДТП весты.
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4k
Алексей Час назад
У меня была практически такая же ситуация. Я поворачивал налево в разрыв сплошной линии разметки, а "юное чудо" со смартфоном в руках на Авенсисе обогнало меня слева же. В итоге я получил удар в водительское колесо, а Девушко ушло в правый кювет. Она, конечно, в судах пыталась выставить себя жертвой 45-летнего дядьки с 23-х летним водительским стажем, но судьи послали её лесом.
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578
basil pupkin 2 часа назад
В похожей ситуации признали виновным рега, но всё зависит от разметки и знаков.
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