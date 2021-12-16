Классика ДТП: «лётчик» с прицепом и невнимательный водитель

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В Костромской области водитель автомобиля с регистратором не посмотрел в зеркала, начав поворачивать. В этот момент по встречной полосе совершал обгон водитель «Весты» с прицепом.
Присутствует ненормативная лексика! Смотреть с 1:15
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