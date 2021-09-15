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Авария дня. Мать и двое детей пострадали в Нижегородской области

Авария дня. Мать и двое детей пострадали в Нижегородской области (3 фото + 1 видео)

Автор:
15 сентября 2021 10:42
Сообщество : Автомир
Метки: Subaru   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   
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В Володарском районе на Решетихинском шоссе водитель автомобиля Renault Kaptur совершал поворот налево и столкнулся с Subaru Forester, водитель которого совершал обгон несмотря на сплошную линию.
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Метки: Subaru   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   
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13  комментариев
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12k
Вася 3 часа назад
через сплошную.. на обгон.. видя, что рено мигает поворотником ! с детьми !!!
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3k
Секрет фирмы 2 часа назад
Когда баба ездит через жопу ее называют ТП. Как назвать мужика, который при сплошной идет на обгон?
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20
Дмитрий Секрет фирмы 46 минут назад
думаю что смело можно тоже ТП
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13k
Jearom 2 часа назад
с детьми лететь на обгон с нарушением - что за дерьмо у человека в башке?
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27k
EvilHomer 2 часа назад
Водитель Subaru Forester не имел права первоочередного движения, а следовательно и преимущества т.к. двигался по встречной с нарушением ПДД. "Преимущество (приоритет)" - право на первоочередное движение в намеченном направлении по отношению к другим участникам движения.
Водитель Renault Kaptur двигался не нарушая ПДД и совершил поворот, выполнив пункт 8.8. ПДД.
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86
Владимир 2 часа назад
Да, "отец года", пол жизни за плечами, а ума не нажил.
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2k
boom 3 часа назад
отец - дебил. Надеюсь, дети уже достаточно взрослые, чтобы самим это понять, и не будут повторять его ощибок
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