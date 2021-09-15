498
3
1
В Володарском районе на Решетихинском шоссе водитель автомобиля Renault Kaptur совершал поворот налево и столкнулся с Subaru Forester, водитель которого совершал обгон несмотря на сплошную линию.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
В результате аварии пострадали 39-летняя женщина и двое ее детей из "Субару" - мальчики 4 и 13 лет. Младший ребенок получил перелом плеча. Известно, что за рулем находился глава семейства. Он не пострадал.
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. В Башкирии водитель «Поло» погиб, врезавшись в дерево
- Авария дня. Cмертельное столкновение на дамбе в Липецке
- Авария дня. В ДТП с маршруткой и «Приорой» погиб мужчина
- Авария дня. Снежный апрель в Воркуте
- Авария дня. Во Владимирской области женщина на «Мазде» устроила смертельное ДТП
Метки: Subaru аварии авария дня авто авто аварии видео дтп обгон
11
Понравилось11
Новости партнёров
Водитель Renault Kaptur двигался не нарушая ПДД и совершил поворот, выполнив пункт 8.8. ПДД.
Насколько знаю, то после постановления ВС РФ, - ситауия вроде поменялась, и теперь должны признать субаровода виновным.... Но это не точно ))))