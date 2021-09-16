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Авария дня. В Магадане водитель вылетел из перевернувшегося микроавтобуса

Авария дня. В Магадане водитель вылетел из перевернувшегося микроавтобуса (3 фото + 1 видео)

Автор:
16 сентября 2021 10:45
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   
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На Марчеканском шоссе 30-летний водитель Mitsubishi Delica совершал обгон в неположенном месте и столкнулся с поворачивающей Honda Stepwgn под управлением 50-летнего мужчины.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   
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7  комментариев
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59k
Нанук Паналык 2 часа назад
Магадан бомбили недавно штоли?
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2k
Sergius SPb 18 минут назад
За Уралом Россия праворульная....
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22k
Slawa49 59 минут назад
чуть чуть не доехал)) на первом фото справа вдалеке стоит здание, это завод "РемСтройМаш" и метров 100 дальше и слева Городское кладбище, видать туда спешил))))
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25k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Это опять тот самый спорный вопрос о ремнях безопасности.
У знакомых так погиб глава семейства, который ехал с другом на рыбалку. Он был за рулем и пристегнут, а друг сидел на переднем сидении не пристегнут. Во время аварии друг вылетел через переднее стекло и остался жив, а водитель продолжал дальше кувыркаться в автомобиле и погиб.
Вот и не угадаешь, спасет тебя ремень или погубит.
Судя по видео и фото автомобиля после аварии, будь водитель пристегнут, может бы и не выжил…
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