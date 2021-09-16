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На Марчеканском шоссе 30-летний водитель Mitsubishi Delica совершал обгон в неположенном месте и столкнулся с поворачивающей Honda Stepwgn под управлением 50-летнего мужчины.
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Водитель Delica после удара вылетел из микроавтобуса. Он получил тяжелые травмы и был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Магаданскую областную больницу.
"Двигаясь по Марчеканскому шоссе увидел знак обгон запрещён. Начал левый поворот, и уже когда поворачивал, почувствовал удар машины с левой стороны и увидел, как она переворачиваться стала. Когда вышел из машины - увидел, что водитель лежал на обочине," - рассказал водитель "Хонды".
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Метки: аварии авария дня авто авто аварии видео дтп обгон
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У знакомых так погиб глава семейства, который ехал с другом на рыбалку. Он был за рулем и пристегнут, а друг сидел на переднем сидении не пристегнут. Во время аварии друг вылетел через переднее стекло и остался жив, а водитель продолжал дальше кувыркаться в автомобиле и погиб.
Вот и не угадаешь, спасет тебя ремень или погубит.
Судя по видео и фото автомобиля после аварии, будь водитель пристегнут, может бы и не выжил…
У нас в городе был тоже такой случай, фура врезалась в Таврию, от удара слева ее выгнуло, правая дверь открылась из нее вылетала пассажирка, а машина сразу взорвалась и ее муж погиб.