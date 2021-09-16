"Двигаясь по Марчеканскому шоссе увидел знак обгон запрещён. Начал левый поворот, и уже когда поворачивал, почувствовал удар машины с левой стороны и увидел, как она переворачиваться стала. Когда вышел из машины - увидел, что водитель лежал на обочине," - рассказал водитель "Хонды".

2021-09-16T10:45:58+03:00