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В Брянске водитель кроссовера зацепил обочину и влетел во встречный автомобиль

В Брянске водитель кроссовера зацепил обочину и влетел во встречный автомобиль (2 фото + 1 видео)

Автор:
08 октября 2021 13:06
Сообщество : Аварии
Метки: Kia   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   обгон   
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В Володарском районе Брянска на улице Речной водитель кроссовера Kia, завершая обгон, зацепил обчину и вылетел на встречную полосу.

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Метки: Kia   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   обгон   
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10k
Seledochnik 2 часа назад
Даун слабоумный
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Letar 16 минут назад
Знак 40 многое объясняет) Но не то, насколько водятел дебил
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