В Брянске водитель кроссовера зацепил обочину и влетел во встречный автомобиль

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В Володарском районе Брянска на улице Речной водитель кроссовера Kia, завершая обгон, зацепил обчину и вылетел на встречную полосу.
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