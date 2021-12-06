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В Котласском районе 59-летний водитель внедорожник Mitsubishi Pajero выехал на встречную полосу и столкнулся микроавтобусом Peugeot.
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Сам виновник аварии не пострадал, травмы получили две его пассажирки и водитель маршрутки.
«По предварительным данным, мужчина 1962 года рождения, находясь за рулем автомобиля «Mitsubishi Pajero», при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с микроавтобусом «Peugeot Boxer», которым управлял мужчина 1993 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Peugeot» и пассажир «Mitsubishi» – женщина 1963 года рождения – госпитализированы. Водителю японского внедорожника и еще одному пассажиру назначено амбулаторное лечение», - рассказали в пресс-службе УМВД по Архангельской области.
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Надеюсь амбулаторное лечение это переломать ноги и отбить почки.
Другого эта мразь не заслуживает
Таких тварей как автор этого видео за мной было штук сто: часа полтора в зеркала слепили по очереди.