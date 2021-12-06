«По предварительным данным, мужчина 1962 года рождения, находясь за рулем автомобиля «Mitsubishi Pajero», при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с микроавтобусом «Peugeot Boxer», которым управлял мужчина 1993 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Peugeot» и пассажир «Mitsubishi» – женщина 1963 года рождения – госпитализированы. Водителю японского внедорожника и еще одному пассажиру назначено амбулаторное лечение», - рассказали в пресс-службе УМВД по Архангельской области.

2021-12-06T11:35:59+03:00