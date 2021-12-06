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Авария дня. Безумный обгон в условиях плохой видимости в Архангельской области

Авария дня. Безумный обгон в условиях плохой видимости в Архангельской области (2 фото + 1 видео)

Автор:
06 декабря 2021 11:35
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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В Котласском районе 59-летний водитель внедорожник Mitsubishi Pajero выехал на встречную полосу и столкнулся микроавтобусом Peugeot.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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7  комментариев
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19k
KOSTELLO 2 часа назад
«Водителю японского внедорожника и еще одному пассажиру назначено амбулаторное лечение»

Надеюсь амбулаторное лечение это переломать ноги и отбить почки.
Другого эта мразь не заслуживает
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10k
Alex 14 минут назад
60 лет идиоту...
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1k
Glassy 43 минуты назад
SuperSelect не помог...
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2k
Bobbus 51 минуту назад
В дурку придурка!
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2k
Анатолий Час назад
Мог же уйти вправо между машин, куда летел, идиотина?
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5k
Roman 2 часа назад
Выезжал как-то из Новосибирска в ночь через ремонт дороги.
Таких тварей как автор этого видео за мной было штук сто: часа полтора в зеркала слепили по очереди.
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