Момент ДТП между Acura и Mercedes в Новосибирской области

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На выезде из поселка Кольцово произошло классическое столкновение двух кроссоверов.
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Уж сколько раз твердили миру, Что несоблюдение ПДД., вредна; но только всё не впрок.