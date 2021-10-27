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Момент ДТП между Acura и Mercedes в Новосибирской области

Момент ДТП между Acura и Mercedes в Новосибирской области (3 фото + 1 видео)

Автор:
27 октября 2021 13:02
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   встречка   дтп   зеркала   обгон   
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На выезде из поселка Кольцово произошло классическое столкновение двух кроссоверов.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   встречка   дтп   зеркала   обгон   
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10  комментариев
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125k
Аааа 2 часа назад
Там обгон запрещен. Поэтому никакого преимущество у двигающегося прямо перед выполняющим маневр нет. Поэтому никто не забыл посмотреть в зеркала.
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26k
Григорий 3 минуты назад
Там сплошная, езда по встречке запрещена. "Забыл посмотреть в зеркала" с таким подходом я должен на зеленом светофоре убеждаться, а не летит-ли кто на красный, а точно-ли мне можно?
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27k
EvilHomer 2 часа назад
Один нарушает ПДД обгоняя через сплошную, второй чисто по человечески мог бы и посмотреть в зеркала, но виноват обгоняющий.
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10k
Мафусаил 2 часа назад
На Акуре виноват, палюбому!
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38k
Сергей 2 часа назад
произошло классическое столкновение, и этим всё сказано.
Уж сколько раз твердили миру, Что несоблюдение ПДД., вредна; но только всё не впрок.
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